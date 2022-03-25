2022-03-25 09:53:56 Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 25 Mart 2022 son dakika altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir hayli hareketli. Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca araştırılırken, güncel gram altın fiyatı ile anlık çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından daha çok rağbet görmekte. 25 Mart Cuma gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL? sorusu da internet üzerinden sıklıkla aranamakta. FED ve TCMB’nin faiz kararları canlı altın fiyatlarını pek de yukarı yönlü hareket ettirememişti. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını rekor tazeleyeceği bekelntisi oluşmuştu. Ancak faiz kararları sonrası altın fiyatları düşüş eğilimini gösterdi. Lakin Rusya’nın yaptırımlara rağmen nükleer silah tehdine devam etmesi altın fiyatlarını haftanın son gününde hareketlendirdi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? İşte detaylar...