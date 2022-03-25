Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 25 Mart 2022 son dakika altın fiyatları

Canlı altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları 20 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL hesabı sonrası bir hayli düşmüştü. Merkez Bankaların faiz kararları da anlık altın fiyatlarını yukarı yönlü pek çekememişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden fırladı. ADB ve AB ülkelerinin Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararlarını açıklaması ve Rusya’nın da buna misilleme olarak cevap vermesi küresel piyasalarda özellikle de altın fiyatlarında bir hayli yükselişe neden oldu. Son haftalarda altın fiyatları düşüş eğilimi sergilese de özelikle de bugün anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatlarında yeniden bir yükseliş söz konusu oldu. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı gram altın ne kadar, alış, satış fiyatı. Güncel gram altın, anlık çeyrek altın fiyatı, canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları ne durumda? İşte 25 Mart Cuma güncel altın fiyatları son durum.