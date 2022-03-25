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Ekonomi
15
Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 25 Mart 2022 son dakika altın fiyatları

2022-03-25 09:53:56
Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 25 Mart 2022 son dakika altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir hayli hareketli. Anlık altın fiyatları altına yatırım yapanlarca araştırılırken, güncel gram altın fiyatı ile anlık çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından daha çok rağbet görmekte. 25 Mart Cuma gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL? sorusu da internet üzerinden sıklıkla aranamakta. FED ve TCMB’nin faiz kararları canlı altın fiyatlarını pek de yukarı yönlü hareket ettirememişti. Fed’in faiz artırımı sonrası güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını rekor tazeleyeceği bekelntisi oluşmuştu. Ancak faiz kararları sonrası altın fiyatları düşüş eğilimini gösterdi. Lakin Rusya’nın yaptırımlara rağmen nükleer silah tehdine devam etmesi altın fiyatlarını haftanın son gününde hareketlendirdi. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın fiyatı düşecek mi çıkacak mı? İşte detaylar...

#1
Foto - Canlı altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları 20 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL hesabı sonrası bir hayli düşmüştü. Merkez Bankaların faiz kararları da anlık altın fiyatlarını yukarı yönlü pek çekememişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden fırladı. ADB ve AB ülkelerinin Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararlarını açıklaması ve Rusya’nın da buna misilleme olarak cevap vermesi küresel piyasalarda özellikle de altın fiyatlarında bir hayli yükselişe neden oldu. Son haftalarda altın fiyatları düşüş eğilimi sergilese de özelikle de bugün anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatlarında yeniden bir yükseliş söz konusu oldu. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı gram altın ne kadar, alış, satış fiyatı. Güncel gram altın, anlık çeyrek altın fiyatı, canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları ne durumda? İşte 25 Mart Cuma güncel altın fiyatları son durum.

Canlı altın fiyatları son durum ne? Altın fiyatları 20 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL hesabı sonrası bir hayli düşmüştü. Merkez Bankaların faiz kararları da anlık altın fiyatlarını yukarı yönlü pek çekememişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte altın fiyatları yeniden fırladı. ADB ve AB ülkelerinin Rusya’ya ardı ardına yaptırım kararlarını açıklaması ve Rusya’nın da buna misilleme olarak cevap vermesi küresel piyasalarda özellikle de altın fiyatlarında bir hayli yükselişe neden oldu. Son haftalarda altın fiyatları düşüş eğilimi sergilese de özelikle de bugün anlık altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatlarında yeniden bir yükseliş söz konusu oldu. Peki anlık altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı gram altın ne kadar, alış, satış fiyatı. Güncel gram altın, anlık çeyrek altın fiyatı, canlı altın fiyatları cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatları ne durumda? İşte 25 Mart Cuma güncel altın fiyatları son durum.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.958,43, 1.958,82,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.958,43, 1.958,82,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 930,87, 935,22,

GRAM ALTIN FİYATI 930,87, 935,22,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,35, 933,53,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,35, 933,53,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,36, 1.526,33,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,36, 1.526,33,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.973,46, 6.086,64,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.973,46, 6.086,64,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.977,40, 3.052,66,

YARIM ALTIN FİYATI 2.977,40, 3.052,66,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.973,46, 6.086,64,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.973,46, 6.086,64,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.154,23, 6.307,57,

ATA ALTIN FİYATI 6.154,23, 6.307,57,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,29, 612,89,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,29, 612,89,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,09, 872,96,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,09, 872,96,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.034,00, 15.247,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.034,00, 15.247,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,20, 12,21,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,20, 12,21,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,56, 25,59,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,56, 25,59,

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