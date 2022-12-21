2022-12-21 11:56:39 Buğdayda verimi patlatacak tavsiyeler
Türkiye’nin buğday ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Mardin’de mısır hasadını tamamlayan bazı çiftçiler, bir süre dinlendirdikleri verimli topraklarda buğday ekimine başladı. Uzmanı ise verimli ve kaliteli ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra girdi maliyetlerinin de düşürülmesi için tavsiyelerde bulundu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli hububat merkezlerinden Mardin’in büyük bir bölümünde mısır hasadını tamamlayan çiftçilerin, makarnalık ve ekmeklik buğday ekimi başladı. Hummalı mesainin sürdüğü bereketli topraklarda çiftçilerin yüksek verim alması ve girdi maliyetlerinin düşmesi konusunda Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan tavsiyelerde bulundu.