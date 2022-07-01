Buğday tarlalarında esrarengiz yangınlar: 15 dakikada küle döndü

Ukrayna savaşı yüzünden stratejik ürün haline gelen buğday, tarlalardaki yangınlarla da gündeme geliyor. Rekoltenin yüksek olması sevindirdi ancak buğday tarlalarındaki esrarengiz yangınlar herkesi endişelendiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine dünya yeni bir sürü sorun ile karşılaştı. Sorunlardan biri de gıda sektöründeki üretim ve dağıtım sıkıntısı. Özellikle buğday yokluğu dünyayı tehdit ediyor. Bu yüzden buğday artık stratejik bir ürün halene geldi. Buğday konusundaki her gelişme herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Havların ısınması ile birlikte Türkiye'de buğdaylar başak verdi. Birçok yerde hasat da başladı. Rekolte ile ilgili veriler ise herkesi çok sevindirdi. Türkiye'nin kendisine yetecek kadar buğday üretecek. Ancak bu arada gelen bazı haberler herkesi çok üzdü. Özellikle Trakya bölgesinde buğday tarlarındaki yangınlar endişeye neden oldu. Herkes 'Bu yangınları kim çıkarıyor?", "Kasıt var mı?", "Kötü niyetli insanlar mı tarlaları yakıyor?" ve "Yoksa terör fırsatçılık mı yapıyor" diye soruyor.