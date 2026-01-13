Bu zararlarını duydunuz mu? Her gün limonlu su içenler dikkat!

Ne kadar su içilmeli? Su ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor. Yaş, hareketlilik, hava sıcaklığı gibi faktörler bu dengeyi etkileyebiliyor. Ayrıca günlük suyun bir kısmı yiyeceklerden de alınabiliyor. Genel önerilerde kadınlar için günlük sıvı tüketiminin 9 bardak, erkekler için 13 bardak civarında olabileceği ifade ediliyor. Bunun yanında aşırı su tüketiminin de risk taşıyabileceği, sodyum düşüklüğüne yol açabileceği uzmanlarca vurgulanıyor. Günlük dengeyi anlamanın en pratik yollarından biri ise idrar rengini takip etmek: çok koyu değil, açık sarı tonları genellikle yeterli sıvı alımını işaret ediyor.