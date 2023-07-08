2023-07-08 18:23:17 Bu yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı
Tokyo'daki mücevher fuarının en pahalı parçası fiyatıyla dudak uçuklattı.
Tokyo'daki mücevher fuarının en pahalı parçası fiyatıyla dudak uçuklattı.
Japonya'nın başkenti Tokyo ilk kez düzenlenen "Tokyo Jewelry Fest" mücevher fuarına ev sahipliği yaptı. Fuarın en değerli parçası olan pembe elmas yüzük, 10 milyon dolarlık fiyatıyla dudak uçuklattı.
Japonya'daki Tokyo Big Sight Uluslarası Gösteri Merkezi, ilk kez düzenlenen "Tokyo Jewelry Fest" mücevher fuarına ev sahipliği yaptı. Elmas, zümrüt ve yakut gibi nadir taşların yanı sıra altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılan takıların sergilendiği fuarda, Japonya'nın yanı sıra farklı ülkelerden gelen yüzlerce çeşit ziynet eşyası meraklıların beğenisine sunuldu.
Tasarım takılar ve ikinci el nadir kol saatlerinin de sergilendiği fuarın en pahalı parçası olan elmasın 10 milyon dolarlık fiyatı ise dudak uçuklattı. Elması elinde bulunduran firmanın başkanı Anıl Kumar, çok özel bir parçayı fuara getirdiklerini belirtti.
Kumar, "Bugün size gösterecek özel bir şeyimiz var. Çok nadir bulunan 11 karatlık 'Fancy Purple Pink VS2' türü bir elmas. Fiyatı 10 milyon dolar ve üzeri. Pembe elmasların artık bulunamıyor olması nedeniyle değeri oldukça arttı. Harika bir yatırım aracı" ifadelerini kullandı.
Fuarın en pahalı 2. elmasının da firmalarına ait olduğunu belirten Kumar, 6 karatlık "Fancy Intense Green" türü elmasın değerinin ise 7.8 milyon dolar olduğunu ifade etti.
Fuar Organizatörü Satoshi Watanabe ise 160'ın üzerinde katılımcı firma ile ilk kez gerçekleştirilen fuarın, çoğunluğu Japonya'dan olmak üzere farklı ülkelerden üretici ve satıcıları ağırladığını söyledi.
Ön kayıt ile ziyaretçi kabul eden ve dün başlayan fuarın 3 gün boyunca 10 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını kaydeden Watanabe, katılımın yoğun olmasından mutlu olduklarını ifade etti.
Mücevher fuarı yarın saat 17.00'de sona erecek.
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