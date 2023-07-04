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Tarım
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Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

2023-07-04 16:22:19
Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Bursa'da topraksız tarımla birlikte domates, biber, kavun ve salatalıkta yüzde 50 verim alınıyor.

#1
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Bursa’da ziraat mühendisi İsmail Duman, saksılara ektiği domates, biber, kavun ve salatalık gibi ürünlerden yüzde 50 verim alıyor. Topraksız tarım denemelerine başladıklarını söyleyen Duman, başarılı bir sezon geçirirlerse bir sonraki yıl arttırarak devam edeceklerini belirtti.

#2
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

yapan ziraat mühendisi İsmail Duman, ürünlerini saksılara ekerek yüzde 50 verim hedefliyor. Bulundukları bölgede toprağın ağır olduğunu söyleyen Duman kendi hazırladıkları kokopit toprak karışımıyla bu sorunun önüne geçtiklerini ifade etti. Ayrıca topraksız tarım ile birlikte alandan da tasarruf ettiğini belirten Duman, bitkilerin saksılarda daha uzun süre dayandığını ve bir saksıdan yaklaşık 25 kilogram ürün alabileceklerini belirtti.

#3
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Dağ bölgesinde kurdukları serada süs bitkilerinin yanı sıra topraksız tarım denemeleri yapan ziraat mühendisi İsmail Duman “Burada asıl amacımız çiçek üretmek. 3 yıldır üretimimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra topraksız tarıma biraz merak sardık. Günümüz şartları da değiştiği için topraksız tarım denemeleri yapıyoruz. Çeşit olarak domates, biber, kavun ve salatalık fidelerimiz mevcut.

#4
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Şu an güzel bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 20 gün önce diktik. 5 litrelik saksılara ektik. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Sulama, gübreleme kontrollü bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Bölgedeki toprağın ağır ve killi olmasından dolayı böyle bir girişim yaptıklarını söyleyen Duman, “Topraksız tarım yapmaktaki asıl amacımız, bölgenin toprakları çok ağır ve killi yapıda. Bundan dolayı biz kokopit karışımı bir toprak hazırladık. Bitki için de güzel bir durumda hiçbir sorun da yaşamadık. Şu başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Eğer bu şekilde devam edersek seneye arttırarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

#6
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Topraksız tarımla beraber yüzde 50 verim elde edildiğini söyleyen Duman, “Ağaç başına hedefimiz 10-12 kilogram. Ama bunlar aşırı çeşitli olduğu için bir saksı iki ağaç görevi görmüş olacak. Yaklaşık 20-25 kilogram verim bekliyoruz domates için.

#7
Foto - Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Topraklı tarımla arada yaklaşık yüzde 50 fark var. Ama bizim asıl sorunumuz toprak. Bu sorunu çözebilmek için bunu deniyoruz. Tabi bunun yanında topraksız tarım daha verimli ve daha uzun süre dayanıyor. Yüzde 50 randıman farkı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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