Bu yöntemle yüzde 50 verim alınıyor

Bölgedeki toprağın ağır ve killi olmasından dolayı böyle bir girişim yaptıklarını söyleyen Duman, “Topraksız tarım yapmaktaki asıl amacımız, bölgenin toprakları çok ağır ve killi yapıda. Bundan dolayı biz kokopit karışımı bir toprak hazırladık. Bitki için de güzel bir durumda hiçbir sorun da yaşamadık. Şu başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Eğer bu şekilde devam edersek seneye arttırarak ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.