Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak

Yağ, sigara dumanı, yemek buharları ve havadaki maddeler zamanla yüzeylerde sarı lekelerin oluşmasına neden olur. Bu lekelerin oluşumunun önüne geçmek için ise düzenli temizlik yapmak gerekiyor. Pimapenlerin kenarlarındaki bantları temizlemek için gücü fazla olan asidik çözeltilerden yararlanmalısınız. Çünkü bantlar toz ve kiri yüzeyde kolay barındırır ve çıkarması zordur. Bantları temizlemek için WD-40 veya zeytinyağı gibi maddeler kullanabilirsiniz. Genel pimapen temizliğinde tercih edebileceğiniz güçlü etkiye sahip ürünler ise şunlardır: BULAŞIK DETERJANI Bulaşık deterjanı yağ lekelerini çıkarma konusunda fazlasıyla etkilidir. Zamanla sarı tabaka haline gelen yağ lekelerini çıkarmak için, ılık suyun içine birkaç çorba kaşığı sıvı bulaşık deterjanı koyduktan sonra, bulaşık süngeriyle lekeli bölgeleri ovalayın. Yağ lekelerini çıkaran bulaşık deterjanı, yüzeye de hiçbir şekilde zarar vermez. BEYAZ SİRKE Birçok lekede yüzeye zarar vermeden etki eden beyaz sirkeyi, silme suyunuzun içine 1 fincan kadar koyarak pimapen temizliğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz sirke, kurumuş lekeleri çıkarmanıza da yardımcı olacaktır.