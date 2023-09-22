2023-09-22 15:17:55 Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak
Hem temizlemesi hem de bakımı daha kolay olduğu için tercih edilen pimapenlerin temizlenmesine dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, pimapen nasıl temizlenir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, pimapen pencereleri kar gibi beyazlatacak püf noktalar... Özellikle sigara tüketilen evlerde sık sık rastlanan pimapen sararması oldukça can sıkıcı bir durum. Ancak, pimapenlerde oluşan sararma ve lekeleri çıkarmak sanıldığı kadar zor değil. Düzenli bir şekilde uygulayacağınız bu yöntemlerle pimapenleriniz kar gibi beyazlayacak...