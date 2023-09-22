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Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak

2023-09-22 15:17:55
Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak

Hem temizlemesi hem de bakımı daha kolay olduğu için tercih edilen pimapenlerin temizlenmesine dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, pimapen nasıl temizlenir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte, pimapen pencereleri kar gibi beyazlatacak püf noktalar... Özellikle sigara tüketilen evlerde sık sık rastlanan pimapen sararması oldukça can sıkıcı bir durum. Ancak, pimapenlerde oluşan sararma ve lekeleri çıkarmak sanıldığı kadar zor değil. Düzenli bir şekilde uygulayacağınız bu yöntemlerle pimapenleriniz kar gibi beyazlayacak...

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Foto - Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak

Yağ, sigara dumanı, yemek buharları ve havadaki maddeler zamanla yüzeylerde sarı lekelerin oluşmasına neden olur. Bu lekelerin oluşumunun önüne geçmek için ise düzenli temizlik yapmak gerekiyor. Pimapenlerin kenarlarındaki bantları temizlemek için gücü fazla olan asidik çözeltilerden yararlanmalısınız. Çünkü bantlar toz ve kiri yüzeyde kolay barındırır ve çıkarması zordur. Bantları temizlemek için WD-40 veya zeytinyağı gibi maddeler kullanabilirsiniz. Genel pimapen temizliğinde tercih edebileceğiniz güçlü etkiye sahip ürünler ise şunlardır: BULAŞIK DETERJANI Bulaşık deterjanı yağ lekelerini çıkarma konusunda fazlasıyla etkilidir. Zamanla sarı tabaka haline gelen yağ lekelerini çıkarmak için, ılık suyun içine birkaç çorba kaşığı sıvı bulaşık deterjanı koyduktan sonra, bulaşık süngeriyle lekeli bölgeleri ovalayın. Yağ lekelerini çıkaran bulaşık deterjanı, yüzeye de hiçbir şekilde zarar vermez. BEYAZ SİRKE Birçok lekede yüzeye zarar vermeden etki eden beyaz sirkeyi, silme suyunuzun içine 1 fincan kadar koyarak pimapen temizliğinde kullanabilirsiniz. Ayrıca beyaz sirke, kurumuş lekeleri çıkarmanıza da yardımcı olacaktır.

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Foto - Bu yöntemle, PVC pencereleriniz kar gibi beyazlayacak! Bu iki malzemeyi karıştırın, tüm sararmalar ve kirler uçup gitsin! Alın size kıyak gibi kıyak

KARBONAT VE LİMON Sararmış PVC yüzeylerini temizlemek için en etkili yöntemlerden biri de karbonat ve limon ikilisidir. Asidik çözeltiler arasında yer alan limon suyu, sigara dumanı gibi etkenlerden kaynaklanan lekelerin kolayca çıkmasını sağlar. Ancak limon suyu karbonatla birleştiğinde ise etkisi katlanarak artmaktadır. ÇAMAŞIR SUYU Hijyen ve lekeleri çıkarma açısından etkili bir çözüm olan çamaşır suyunu, temizlik suyunuzun içerisine 1 ölçek ekledikten sonra kullanabilirsiniz. Unutmayın, pimapende kurumuş lekeler için asitli çözeltilerden yararlanmalı ve yüzeyi ıslatarak işleme başlamalısınız. Nemli bir bezle kurumuş lekelere müdahale etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aksi taktirde lekelerle oldukça uzun süre mücadele etmek zorunda kalırsınız.

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