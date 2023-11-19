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Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

2023-11-19 13:55:53
Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

Kış ayları ile birlikte vatandaşın çilesi doğalgaz faturaları da cep yakmaya başladı. Doğalgaz faturalarını patır patır düşürecek o yöntem işin ustasından geldi. Düşük fatura ve yüksek sıcaklık için mutlaka bunları uygulayın. İşte faturalarınızı patır patır düşürecek o yöntem… Havalar soğurken evlerin ısınması da büyük bir problem haline dönüşmeye başladı. Kombiler yakılıp petekler ısınırken o hatayı yapanlar da evden çok cebini ısıtıyor. Kombilerin ve peteklerin daha verimli çalışması için yapılması gerekenler işin ustasından geldi. Düşük fatura ve yüksek verim için mutlaka bu detaylara dikkat ediniz. İşte faturalarınızı patır patır düşürecek o yöntem…

#1
Foto - Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

Doğalgaz ustası Ateş Aydinç, kış aylarında faturaların düşmesi ve yüksek ısı sağlığına bilmesi için uygulanması gereken yöntemleri açıkladı. Doğalgaz tüketiminin azaltılması için vatandaşların mutlaka kombi ayarını yapması gerektiğini belirten uzman isim, yıllık kombi bakımlarının aksatılmaması gerektiğini belirterek petek bakımlarının da yaptırılmasını vurguladı. Doğalgaz faturalarının düşmesi için bakımın önemli bir detay olduğuna değinen uzman isim, her yıl peteklerin yıkatılmasını petek performansının düşüşüne ve içerideki oksijenli suyun azalmasına neden olduğunu söyledi. Aydinç, bu azalmanın standarttan daha kısa zamanda petek dışındaki saçların çürümesine neden olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

Az sayıda yanan petek ile sıcaklık kontrolü sağlanamayacağının altını çizen Aydinç, kombinin sürekli çalıştırılacağı için faturayı yükselteceğini söyledi. Vatandaşların petekleri kapatmaması gerektiğini dile getiren uzman isim, kullanılan odadaki peteğin kapatmanın faturayı düşürmeyeceğini aksine daha yüksek gelmesine neden olacağını vurguladı. Petek çalışmasa dahi odadaki soğuğu algılayan termostatın kombinin daha hızlı çalışmasına neden olacağını aktaran Aydinç, doğalgaz faturalarının da yüksek geleceğini söyledi. Kombi içerisinde yer alan fanın kontrol edilmesi gerektiğini aktaran Aydinç, fan temizliği yapıldığında kombinin çok yandığını ve faturaların yüksek geldiğini söyledi. Ateş Aydinç yasa dışı yollardan kombi tesisat ve tamirciliği yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

DÜŞÜK DOĞAZ GAZ FATURASININ PÜF NOKTALARI 1- Yalıtımlı binada oturmakla başlayın. 2 - Yoğuşmalı kombi tercih edin. 3 - Peteklerde termostatik vana kullanın böylece dereyi kontrol etmeni kolaylaşır. 4 - Kapı ve pencereleriniz ısı sızdırmasın. 5 - Eşyalarınızı doğru yerleştirin; yatak, masa ve sandalyeleri dış duvardan uzak tutun.

#4
Foto - Bu yöntemle doğalgaz faturaları patır patır düşecek! Artık cebiniz değil eviniz ısınacak! Bunu yapan, kış boyu çok ucuza sıcacık oturur

Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesini istemiyorsanız bu hataları sakın yapmayın. Doğalgaz faturalarını yükselten hatalar şu şekildedir: • Isı yalıtımı olmayan binalar (eski binalar) • Isı yalıtımı olmayan pencereler (çift camlı olmaması) • Kışa uygun olmayan zemin döşemeleri (fayans, mermer gibi) • Kış için doğru halı kullanılmaması (yazlık halı kullanmayın) • Kombilerin sürekli yüksek derecede açık bırakılması • Kombiler ile birlikte pencere ve kapıların açık bırakılması • Evde değilken kombilerin komple kapatılması (düşük derecede bırakın) • Kombi ve petek bakımları yapılmıyor ve tıkanıyor, yüksek yakıyor • Kombi ve peteklerin önü üstü kapatılıyor sıcaklık engelleniyor.

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