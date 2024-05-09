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Yaşam
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Bu yol buz mağaralarını andırıyor

2024-05-09 09:44:22
Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Bitlis'te dağlarda saklı kalan kar tünelleri adeta buzdan mağaraları andırıyor.

#1
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Bitlis'in yükseklerinde halen kışın etkileri hissedilirken özellikle bahar aylarında bile kar manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren kentlerin başında gelen Bitlis’te mayıs ayında bile kar manzaraları görmek mümkün.

#2
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Aldığı yoğun kar miktarı nedeniyle bölgede karın başkenti olarak tabir edilen Bitlis, bu yıl bahara hasret kaldı. Bitlis’e komşu illerden olan Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt gibi çevre illerde hava sıcaklığı 25 dereceleri geçerken Bitlis’te ise halen kar manzaraları görmek mümkün. Kentin yüksek rakımlı dağların arasında saklı kalan kar tünelleri ise adeta buz mağaralarını andırıyor.

#3
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

. Özellikle Bitlis - Mutki arasındaki yüksek rakımlı dağlar, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağlar arasındaki kar tüneli, doğal şelalenin üzerini bir köprü gibi örterek, altından berrak suların akmasına izin veriyor. Bu manzara, adeta bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyülüyor.

#4
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Kar ve suyun bu muhteşem buluşması, bölgenin benzersiz bir doğa mirası olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında bulunan bu kar tünelleri, adeta doğanın bir sanat eserini andırıyor.

#5
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Yüksek rakımlı dağlar arasındaki doğal güzellikleri keşfeden vatandaşlar ise doğal güzelliğin tadını çıkarıyor.

#6
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Şifalı yabani bitki toplamak üzere geldikleri yüksek rakımlı dağlarda birçok doğal güzellikle karşılaştıklarını söyleyen Vehbi Damar, bu güzelliklerden birinin de buz mağarasını andıran doğal güzelliğin olduğunu söyledi. Üzeri kar kütlesiyle kaplı olan alanın altından şırıl şırıl şelale suyu geçtiğini anlatan Damar, doğal güzelliğin hem görüntüsüyle hem de altından akan su sesiyle insan ruhunu dinlendirdiğini ifade etti.

#7
Foto - Bu yol buz mağaralarını andırıyor

Vatandaşlardan Cumali Ayaz ise bölgeden benzer birçok doğal güzelliğin yer aldığına vurgu yaptı.

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