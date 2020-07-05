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Sağlık
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Uzmanlar bu yiyecekler konusunda vatandaşları uyarıyor

2020-07-05 17:35:10
Uzmanlar bu yiyecekler konusunda vatandaşları uyarıyor

Doğru tüketilmediğinde ölüme yol açan bazı gıdalar var. Bu gıdaları yerken ekstra dikkat etmek gerekiyor.

#1
Foto - Sağlığımız için çok tehlikeli olabilecek mantar gibi bazı gıdalar mevcut. Ancak yanlış tüketilirse, bal gibi en sağlıklı yiyeceklerin bile sağlığımız üzerinde ölümcül bir etkisi olabilir. Bu noktada yerken ekstra dikkatli olmanız gereken bazı yiyecekler yer alıyor. Sizin için o gıdaları sıraladık. İşte yerken ekstra dikkatli olmanız gereken yiyecekler...

Sağlığımız için çok tehlikeli olabilecek mantar gibi bazı gıdalar mevcut. Ancak yanlış tüketilirse, bal gibi en sağlıklı yiyeceklerin bile sağlığımız üzerinde ölümcül bir etkisi olabilir. Bu noktada yerken ekstra dikkatli olmanız gereken bazı yiyecekler yer alıyor. Sizin için o gıdaları sıraladık. İşte yerken ekstra dikkatli olmanız gereken yiyecekler...

#2
Foto - -BAL-Bununla birlikte, pastörize edilmemiş bal tüketmek sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Sadece bir çay kaşığı pastörize edilmemiş bal, baş ağrısına, dönmesine ve kusmaya neden olabilir. Birçok insan balın çok fazla toksin içerdiğini bilmiyor. Toplandıktan sonra bal, bu toksinleri ortadan kaldırmak için pastörizasyon işleminden geçer.

-BAL-Bununla birlikte, pastörize edilmemiş bal tüketmek sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Sadece bir çay kaşığı pastörize edilmemiş bal, baş ağrısına, dönmesine ve kusmaya neden olabilir. Birçok insan balın çok fazla toksin içerdiğini bilmiyor. Toplandıktan sonra bal, bu toksinleri ortadan kaldırmak için pastörizasyon işleminden geçer.

#3
Foto - -BADEM- İki badem türü vardır: Tatlı ve acı. Acı bademlerin çoğu hidrojen siyanür içerir. Yetişkinlerde ciddi sorunlara açar ve çocuklarda ölümcül tehlike içerdiği söylenir.

-BADEM- İki badem türü vardır: Tatlı ve acı. Acı bademlerin çoğu hidrojen siyanür içerir. Yetişkinlerde ciddi sorunlara açar ve çocuklarda ölümcül tehlike içerdiği söylenir.

#4
Foto - -ET- Et, kümes hayvanları veya deniz ürünlerini ızgarada pişirirken çok dikkatli olmalısınız. Özellikte kömürde pişen bu besinler yüksek sıcaklıktan dolayı içerisindeki proteinleri değiştirir ve sağlığınızı tehlikeye sokar. Bu yüzden mutlaka etinizi daha düşük bir sıcaklıkta pişirmelisiniz. Düşük sıcaklıkta pişirdiğinizde kanserojen birikimi azalacaktır. Ayrıca eti marine etmeyi ve sık sık çevirerek pişirmeyi unutmayın. Bu yöntem kansere teşvik eden bileşikleri en aza indirmeye yardımcı olur.

-ET- Et, kümes hayvanları veya deniz ürünlerini ızgarada pişirirken çok dikkatli olmalısınız. Özellikte kömürde pişen bu besinler yüksek sıcaklıktan dolayı içerisindeki proteinleri değiştirir ve sağlığınızı tehlikeye sokar. Bu yüzden mutlaka etinizi daha düşük bir sıcaklıkta pişirmelisiniz. Düşük sıcaklıkta pişirdiğinizde kanserojen birikimi azalacaktır. Ayrıca eti marine etmeyi ve sık sık çevirerek pişirmeyi unutmayın. Bu yöntem kansere teşvik eden bileşikleri en aza indirmeye yardımcı olur.

#5
Foto - -MÜRVER- Mürver, reçel, şarap ve çay yapımında sıklıkla kullanılan en yaygın çiçekli bitkidir. Ancak mürver bitkisi hakkında bilmediğiniz bir şey var. Tohumlarının ve yapraklarının zehirli olduğu, siyanür ürettiği biliniyor. Ayrıca ölümcül sonuçlara yol açan glikozit içerdiği bilinmektedir. Eğer reçel veya şarap yapımında olgunlaşmamış mürver kullanılırsa, mide bulantısına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir. Mürveri pişirdiğiniz de içerisindekitoksik maddeler kolayda giderilebilir. Pişmemiş mürver yeme belirtilerinde mide bulantısı, kusma ve ishal bulunur.

-MÜRVER- Mürver, reçel, şarap ve çay yapımında sıklıkla kullanılan en yaygın çiçekli bitkidir. Ancak mürver bitkisi hakkında bilmediğiniz bir şey var. Tohumlarının ve yapraklarının zehirli olduğu, siyanür ürettiği biliniyor. Ayrıca ölümcül sonuçlara yol açan glikozit içerdiği bilinmektedir. Eğer reçel veya şarap yapımında olgunlaşmamış mürver kullanılırsa, mide bulantısına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir. Mürveri pişirdiğiniz de içerisindekitoksik maddeler kolayda giderilebilir. Pişmemiş mürver yeme belirtilerinde mide bulantısı, kusma ve ishal bulunur.

#6
Foto - BREZİLYA FISTIĞI-Brezilya fıstığı selenyum bakımından çok zengindir ve selenyum sağlığımız için çok önemlidir. Ancak çok fazla tüketmek toksik etki yaratabilir. Yetişkiler için günlük olarak 50-70 mikrogram selenyum alınması önerilir ve sadece bir brezilya fıstığı 60 ila 95 mikrogram selenyum içerebilir. 4-5 adet brezilya fıstığı tüketen yetişkinler, selentum oranını geçeceği için zehirlenmeye yol açabilir. Böyle bir durumda bu belirtileri mutlaka dikkate alın: Zihinsel güçlük, sindirim problemi, yorgunluk ve saç dökülmesi...

BREZİLYA FISTIĞI-Brezilya fıstığı selenyum bakımından çok zengindir ve selenyum sağlığımız için çok önemlidir. Ancak çok fazla tüketmek toksik etki yaratabilir. Yetişkiler için günlük olarak 50-70 mikrogram selenyum alınması önerilir ve sadece bir brezilya fıstığı 60 ila 95 mikrogram selenyum içerebilir. 4-5 adet brezilya fıstığı tüketen yetişkinler, selentum oranını geçeceği için zehirlenmeye yol açabilir. Böyle bir durumda bu belirtileri mutlaka dikkate alın: Zihinsel güçlük, sindirim problemi, yorgunluk ve saç dökülmesi...

#7
Foto - -EKMEK-Ekmek düzenli olarak tüketilen bir yiyecek olmasına rağmen, bazı ekmek türleri size faydadan çok zarar verebilir . Paketlenmiş beyaz ekmek ve yüksek derecede işlenmiş un sağlıksız katkı maddeleri içerir. Beyaz ekmeği sık sık yemek, obezite, kalp hastalığı ve diyabete neden olabilir. Tam tahıllı ekmek bile sağlığınız için kötü olan koruyucular, ilave şeker ve tuz içerir. Bu yüzden mutlaka sindirimi daha kolay, protein, lif, flot ve C vitamini gibi sağlıklı besinler içeren filizlenmiş tahıllarla yapılan ekmekleri tüketin.

-EKMEK-Ekmek düzenli olarak tüketilen bir yiyecek olmasına rağmen, bazı ekmek türleri size faydadan çok zarar verebilir . Paketlenmiş beyaz ekmek ve yüksek derecede işlenmiş un sağlıksız katkı maddeleri içerir. Beyaz ekmeği sık sık yemek, obezite, kalp hastalığı ve diyabete neden olabilir. Tam tahıllı ekmek bile sağlığınız için kötü olan koruyucular, ilave şeker ve tuz içerir. Bu yüzden mutlaka sindirimi daha kolay, protein, lif, flot ve C vitamini gibi sağlıklı besinler içeren filizlenmiş tahıllarla yapılan ekmekleri tüketin.

#8
Foto - -SÜT-Süt sağlık açısından pek çok yarar sunsa da bilmeniz gereken bazı riskler taşır. Düzenli miktarda süt içmeksağlıklıdır ancak çok fazla yutulması kişinin ateroksleroz ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini artırabilir. Ayrıca çok fazla kalsiyum almak da kadınlarda yumurtalık kanserine, erkeklerde ise prostat kanserine neden olabilir. Sağlıklı bir yaşam için süt alımını dengelemek çok önemlidir.

-SÜT-Süt sağlık açısından pek çok yarar sunsa da bilmeniz gereken bazı riskler taşır. Düzenli miktarda süt içmeksağlıklıdır ancak çok fazla yutulması kişinin ateroksleroz ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini artırabilir. Ayrıca çok fazla kalsiyum almak da kadınlarda yumurtalık kanserine, erkeklerde ise prostat kanserine neden olabilir. Sağlıklı bir yaşam için süt alımını dengelemek çok önemlidir.

#9
Foto - -KAJU- Çip kuruyemiş tüketmek sağlığımız için ne kadar faydalı olsa da, çiğ kaju için aynı şeyi söyleyemeyiz. Eğer zehirli sarmaşık alerjiniz varsa ve çiğ kaju yersenizölümcül bir etki yaratabilir. Çiğ kajuları her yerde bulabilmeniz mümkün olsa da hepsi aynı kalitede değildir ve genellikle çiğ değillerdir. Zehirli sarmaşıkta da bulunabilen urushiol adlı bir kimyasalın giderilmesi için buharda pişirilirler. Zehirli sarmaşıklara duyarlı olmasanız bile, bir avuç çiğ kaju yemek sağlığınıza ciddi zarar verebilir.

-KAJU- Çip kuruyemiş tüketmek sağlığımız için ne kadar faydalı olsa da, çiğ kaju için aynı şeyi söyleyemeyiz. Eğer zehirli sarmaşık alerjiniz varsa ve çiğ kaju yersenizölümcül bir etki yaratabilir. Çiğ kajuları her yerde bulabilmeniz mümkün olsa da hepsi aynı kalitede değildir ve genellikle çiğ değillerdir. Zehirli sarmaşıkta da bulunabilen urushiol adlı bir kimyasalın giderilmesi için buharda pişirilirler. Zehirli sarmaşıklara duyarlı olmasanız bile, bir avuç çiğ kaju yemek sağlığınıza ciddi zarar verebilir.

#10
Foto - -FİLİZLENMİŞ PATATES- Patatesler nemli veya parlak alanlar gibi kötü koşullarda büyütülürse yeşile dönüşüp filizlenmeye başlarlar. Bu tür patatesi tüketirken filizlerini kesseniz de hiçbir şekilde tüketmemeniz tavsiye edilir.

-FİLİZLENMİŞ PATATES- Patatesler nemli veya parlak alanlar gibi kötü koşullarda büyütülürse yeşile dönüşüp filizlenmeye başlarlar. Bu tür patatesi tüketirken filizlerini kesseniz de hiçbir şekilde tüketmemeniz tavsiye edilir.

#11
Foto - KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ-Kabuklu deniz ürünleri, protein, omega-3 yağ asitleri, magnezyum, çinko, demir ve bakır gibi çok sayıda mineral bakımından zengin oldukları için sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir. Tüm bu süper sağlıklı besinler vücudunuza büyük faydalar sağlar.

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ-Kabuklu deniz ürünleri, protein, omega-3 yağ asitleri, magnezyum, çinko, demir ve bakır gibi çok sayıda mineral bakımından zengin oldukları için sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezidir. Tüm bu süper sağlıklı besinler vücudunuza büyük faydalar sağlar.

#12
Foto - Bununla birlikte kabuklu deniz ürünleri düzgün pişirilmesi en zor yiyecekler arasındadır. Az pişmiş veya çiğ bırakılırsa sağlığınız için tehlikeli kirletici maddeler içerebilir.

Bununla birlikte kabuklu deniz ürünleri düzgün pişirilmesi en zor yiyecekler arasındadır. Az pişmiş veya çiğ bırakılırsa sağlığınız için tehlikeli kirletici maddeler içerebilir.

#13
Foto - Kabuklu deniz hayvanları son derece hassastır ve çok kolay bozulabilir. İçerisindeki bakteriler enfeksiyona ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kabuklu deniz ürünleri tüketirken ekstra dikkat etmeniz, taze ve iyi pişmiş olduğundan yüzde yüz emin olmanız gerekiyor.

Kabuklu deniz hayvanları son derece hassastır ve çok kolay bozulabilir. İçerisindeki bakteriler enfeksiyona ve gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu nedenle kabuklu deniz ürünleri tüketirken ekstra dikkat etmeniz, taze ve iyi pişmiş olduğundan yüzde yüz emin olmanız gerekiyor.

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