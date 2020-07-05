Uzmanlar bu yiyecekler konusunda vatandaşları uyarıyor

-KAJU- Çip kuruyemiş tüketmek sağlığımız için ne kadar faydalı olsa da, çiğ kaju için aynı şeyi söyleyemeyiz. Eğer zehirli sarmaşık alerjiniz varsa ve çiğ kaju yersenizölümcül bir etki yaratabilir. Çiğ kajuları her yerde bulabilmeniz mümkün olsa da hepsi aynı kalitede değildir ve genellikle çiğ değillerdir. Zehirli sarmaşıkta da bulunabilen urushiol adlı bir kimyasalın giderilmesi için buharda pişirilirler. Zehirli sarmaşıklara duyarlı olmasanız bile, bir avuç çiğ kaju yemek sağlığınıza ciddi zarar verebilir.