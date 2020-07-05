Uzmanlar bu yiyecekler konusunda vatandaşları uyarıyor

-EKMEK-Ekmek düzenli olarak tüketilen bir yiyecek olmasına rağmen, bazı ekmek türleri size faydadan çok zarar verebilir . Paketlenmiş beyaz ekmek ve yüksek derecede işlenmiş un sağlıksız katkı maddeleri içerir. Beyaz ekmeği sık sık yemek, obezite, kalp hastalığı ve diyabete neden olabilir. Tam tahıllı ekmek bile sağlığınız için kötü olan koruyucular, ilave şeker ve tuz içerir. Bu yüzden mutlaka sindirimi daha kolay, protein, lif, flot ve C vitamini gibi sağlıklı besinler içeren filizlenmiş tahıllarla yapılan ekmekleri tüketin.