Bu yırtıcı, korkunç kafa: Önce Güney Amerika'ya hükmetti! Dönemi: 265 milyon yıllık bir fosil bulundu! Paylaşım yapıldı

Pampa Eyalet Üniversitesi Paleontoloji Laboratuvarı’nın yüksek lisans öğrencisi olan çalışma başyazarı Mateus A. Costa Santos, “Fosil, Permiyen Dönem kayalıklarının ortasında bulundu; bu bölgede kemiklere çok sık rastlanmıyor ancak bölge sizi her zaman hoş sürprizlerle karşılaştırıyor.” diyor: “Uzun zaman sonra yeni bir Pampaphoneus kafatası bulmak, daha önce Rus akrabalarından güçlükle ayırt edilebilen bu hayvan hakkındaki bilgilerimizi artırmak bakımından aşırı derecede önemliydi.” Pampa Eyalet Üniversitesi ile Rio Grande do Sul Eyalet Üniversitesi, bir aydan uzun bir süre boyunca her gün yıpratıcı bir saha çalışması yaparak fosili toparladı.