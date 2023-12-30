Bu yırtıcı, korkunç kafa: Önce Güney Amerika'ya hükmetti! Dönemi: 265 milyon yıllık bir fosil bulundu! Paylaşım yapıldı

Pinheiro, “Pampaphoneus, modern büyük kedilerle aynı ekolojik rolü oynuyordu.” diyor: “Güney Amerika’da Permiyen döneminin bilinen en büyük karasal yırtıcısıydı. Bu hayvanın avını yakalamak için adaptasyon geliştirmiş büyük, keskin köpek dişleri vardı. Diş ve kafatası yapısı, ısırığının -tıpkı günümüz sırtlanlarındaki gibi- kemikleri çiğneyebilecek kadar güçlü olduğunu gösteriyor.” Pampaphoneus‘un kafatası, yaklaşık 40 cm’lik boyuyla şimdiye dek bulunan en eksiksiz kafatası olmasına rağmen araştırmacılar daha önce bulunan ve boyutu bundan yaklaşık iki kat daha büyük olan fosilin tam olarak tanımlanamayan üçüncü potansiyel bireye işaret ettiğini düşünüyor. Yeni keşfin sadece çene parçası bulunmuş olsa da Pampaphoneus olarak tanımlanmasına yetecek özelliklere sahip olduğu görülüyor. Araştırmacılar, en büyük Pampaphoneus bireylerinin boylarının 3 metre, kilolarının ise 400 kilogram civarına yaklaşabildiğini düşünüyorlar. Pampaphoneus, küçük ila orta boyutlardaki hayvanlarla beslenebilen becerikli bir avcıydı. Fosilin bulunduğu yerde Pampaphoneus‘un bazı olası avları da tespit edildi: Dicynodont sınıfına ait Rastodon adlı küçük bir cins ve büyük bir amfibi olan Konzhukovia. arkeofili'ye göre: Yeni Pampaphoneus numunesi, bölgede bulunan diğer hayvanlarla birlikte, Pampa bölgesinin benzersiz fosil keşifleri bakımından sahip olduğu paleontolojik potansiyeli ortaya koyuyor.