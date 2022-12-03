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Türkiye
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Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

2022-12-03 11:35:09
Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Evde beslemesi yasak olan ‘Mısır Yılanı’ ev baskınında yakalandı.

#1
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Yurda kaçak yollarla getirilen "Mısır yılanı" Şanlıurfa’daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

#2
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde yılan beslendiğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

#3
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Eve giden ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve beslenmesi yasak olan yavru Mısır yılanı buldu.

#4
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Yavru yılana el koyan ekipler, hayvanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

#5
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

Para cezası kesildi Yılan merkezdeki tedavi ve rehabilitasyonun ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

#6
Foto - Bu yılanı beslemek yasak! Türkiye’de yakalandı

AA'nın haberine göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, evinde yılan besleyen kişiye para cezası uyguladı.

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