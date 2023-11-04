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Yaşam
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Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

2023-11-04 20:08:57
Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 4. Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'nde atmacalar yarıştı.

#1
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Ardeşen ilçesinde bulunan Vali Erdal Ata Stadyumu'nda düzenlenen festivale birbirinden farklı 30 atmaca katıldı.

#2
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Atmacacılık kültürünün sürdürülebilmesinin amaçlandığı festivalde atmacacılığın Türkiye’deki anavatanı olan Rize ve Artvinli yarışmacılar boy gösterdi.

#3
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Tek tek jüri önüne çıkan yarışmacılar Sarı, Kara, beyaz ve kızıl ırk kategorilerinde yarışarak en güzel atmacalar seçildi. Aynı zamanda atmacalar sahiplerinin hiçbir şekilde elle müdahale etmeden sesle çağırmaya çalışıldı.

#4
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Festivale katılan ve atmaca merakının çocuk yaşlardan itibaren başladığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Çocukluğumuzdan beridir biz de atmaca merakı içerisindeyiz. Rizespor’a da 'Atmacalar' derler.

#5
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Bu yörenin özel bir kuşu. Malumunuz avcı bir kuş. Bugün de güzel bir ortamdayız. Her sene Ardeşen’de yapılıyor. Doğaya salımlar yapılacak. Atmacalar hünerlerini gösterecekler. Bir derneği ziyaret etmiştik.

#6
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Orada vatandaşlarımız sohbet ederken sağ elinde de atmaca vardı. Güzel bir tabloydu. Bence bu yörenin, havasına, yeşilliğine ve geleneklerine uygun bir festival. Halkımız seviyor. Jüride bugün en yeteneklisine ve en güzeline karar verecek" dedi.

#7
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Atmacacılık kültürünün kendilerinde dededen kalma bir miras olduğunu vurgulayan Atmacacılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu, “Atmacacılık kültürü atalarımızdan bize miras kalan bir spordur.

#8
Foto - Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Bizim yöremizde bulunan atmacacılık kültürünü atalarımızdan gördük. Silah icat edilmeden atalarımız yaşamlarını devam ettirmek için atmaca ile bıldırcın yakalamayı bulmuşlar. Bizde bu kültürümüzü devam ettiriyoruz. Bu bir aşk. Bunu anlatmak mümkün değil yaşamak lazım” diye konuştu.

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