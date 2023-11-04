Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Orada vatandaşlarımız sohbet ederken sağ elinde de atmaca vardı. Güzel bir tabloydu. Bence bu yörenin, havasına, yeşilliğine ve geleneklerine uygun bir festival. Halkımız seviyor. Jüride bugün en yeteneklisine ve en güzeline karar verecek" dedi.