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Hayat-Aktüel
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Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

2022-11-23 23:20:30
Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Sosyal devlet anlayışı kapsamında yapılan yardımlardan çoğu vatandaşın haberi yok. İşte devlet tarafından yapılan yardımlar.

#1
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Sadece ekim ayında yaklaşık 10 milyar liralık sosyal destek ödemesi hesaplara geçti.

#2
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Çoğu vatandaş ihtiyacı olduğu halde başvuru yapmadığı için bu ödemelerden faydalanamıyor.

#3
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Biz de maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyanların merak ettiği yardımları derledik. İşte en güncel rakamlar ve şartlar;

#4
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Fatura yardımı- Devlet, Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve anaokulu yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor. Özellikle havaların soğuduğu şu günlerde sağlanan fatura desteği ilaç gibi geliyor. Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması, 1 Mart 2019’da başlamıştı.

#5
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 150 kilovatsaate kadar kısmını devlet karşılıyor. Bu yardımdan 2 milyondan fazla vatandaş yararlanıyor.

#6
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Gelir şartı aranıyor- Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere verilen elektrik tüketim desteği hanedeki kişiye göre değişiyor. 1 Ocak itibarıyla 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır. Elektrikte düşük ilk kademenin kilovatsaati 1.73 liradan hesaplanıyor. Buna göre ödemeler 130-259 lira arasında değişiyor.

#7
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

Başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına (SYDV) yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelirin 1.833 liradan az olması gerekiyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT’ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli.

#8
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Çocuklar için de var- Çocuklar dünyaya gelir gelmez ailelere 300-600 lira arası doğum yardımı ödeniyor. Müracaat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılıyor. Ödemeler, başvurunun Doğum Yardımı Sistemi’ne girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince kimlikle PTT şubelerinden çekiliyor. İkiz, üçüz çocuğu olan ailelere de iki ayda bir PTT aracılığıyla 400 lira ödeniyor. Ayrıca maddi sıkıntı çeken ailelere çocuk sayısına göre 350-650 lira arası destek sağlanıyor.

#9
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-İçimizi ısıtıyor- Soğuk havalarda faturaları kabaran ama imkanı olmayan vatandaşlara yönelik ‘Doğalgaz Desteği’ veriliyor. Destekten yararlanmak için doğalgaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı ile e-Devlet ya da SYDV’lere başvurulabiliyor. Ödeme tutarı ikamet edilen ile göre hane başı 900 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

#10
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Kömür yardımı yapılıyor- Bazı haneler odun ve kömürle ısınma ihtiyacını karşılıyor. Eğer hanedeki kişi başına düşen gelir aylık 1.833 liranın altındaysa bu hanelere kömür yardımı yapılıyor. Dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirleniyor.

#11
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-2.5 milyon haneye toplam 3.2 milyar TL- Türkiye’deki her 10 aileden birini kapsayan Türkiye Aile Destek Programı’nın bütçesi 40 milyar TL’ye çıkarıldı. Başvuruların e-Devlet ve SYDV aracılığıyla her zaman yapılabildiği yardımla ailelere aylık 850 ile 1.250 lira destek veriliyor. Program kapsamında hak sahibi olan 2.5 milyon haneye toplam 3.2 milyar TL yatırıldı. Bu yardımdan aylık hanedeki kişi başına geliri 1.833 liranın altında olanlar yararlanabiliyor.

#12
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-İş bulsun diye para veriliyor- 18-55 yaşındaki ihtiyaç sahibi olduğu kayıt altında olan kişiler ‘İşe Yönlendirme Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemeler 1 yıl içinde, en fazla 3 defa, aylık net asgari ücretin (5 bin 500 lira) en fazla yüzde 10’una kadar (1.650 lira ) karşılanıyor. Öte yandan çalışmaya başlayan kişi SGK’ya kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içinde ikametgahının bulunduğu yerdeki SYDV’lere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurusu kabul edilenlere aylık brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar (1.668 lira) bir defaya mahsus destek veriliyor.

#13
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Yakını vefat edene destek veriliyor- 'Vefat Yardımı Programı’ ile Nisan 2022’den beri yakını vefat eden vatandaşlara yönelik destek veriliyor. İlk defa bu yıl hayata geçen uygulama ile 2 bin 787 kişiye ulaşıldı. Ödenen tutar 1.062 lira. -Sıcak aş da sunuluyor- İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı belirlenen kişilere aşevleri ile günlük sıcak yemek sunuluyor.

#14
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-800 bin kişiye nakdi yardım- Sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanan en önemli desteklerin başında nakdi yardım geliyor. Bunun için 65 yaş sınırı var. Bu imkandan yararlanan kişi sayısı 800 binin üzerinde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara ödenen maaş 1 Temmuz itibarıyla 1.536 liraya çıktı. Maaş başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (kaymakamlık) yapılıyor. Kişi başına gelir şartı 1.833 lira.

#15
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Akrabalar teşvik ediliyor- Devlet; hiç çalışmamış ya da primi yetmeyen, emekli olamayan dar gelirli yaşlılara ve hasta veya bakıma muhtaç ağır engelli yakınının bakımını üstlenen akrabaya da destek olmak için her ay düzenli olarak maaş ödüyor. Ödemelerin aylık güncel tutarı 3 bin 336 lira.

#16
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-Gıda ihtiyaçları- Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan hanelere ‘Gıda Yardımı’ yapılıyor. İkamet edilen yerdeki SYDV’lere her zaman başvurulabiliyor. Ödeme tutarı ihtiyaca göre belirleniyor. Bu yılın ilk 7 ayında 688.7 milyon lira yardım aktarıldı. -Asker ailesine destek' Sosyal güvencesi olmayan asker ailelerine iki ayda bir 800 lira tutarında ödeme yapılıyor.

#17
Foto - Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-10 milyar lira dağıtıldı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verdiklerini açıkladı. Tüm toplumu hedefleyen sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Bakan Yanık, 81 il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak kaynak aktardıklarını söyledi.

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