Bu yardımlardan çoğu vatandaş habersiz! Aylık 2 bin 500 lira alabilirsiniz

-10 milyar lira dağıtıldı- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon TL destek verdiklerini açıkladı. Tüm toplumu hedefleyen sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Bakan Yanık, 81 il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak kaynak aktardıklarını söyledi.