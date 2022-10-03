Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

"TÜKETİCİ KARGOYU TESLİM ALMAYABİLİR" - "Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok. Çünkü hukuk bilen kimse, tüketiciyi, siparişi teslim almadığı için sorumlu tutamaz. Tüketicilerin kanuna göre, 'Mesafeli Sözleşmeler' başlığı altında yapılan düzenlemede, sipariş tesliminden 14 gün sonrasına kadar koşulsuz ve masrafsız iade hakkı vardır. Gönderilen kargoyu teslim almayabilir, bu iade hakkının ifadesidir. Ayrıca bununla ilgili bildirim yapma zorunluğu yoktur. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre, bu bilgiler kişisel veri. Ne zaman nereye sipariş ettikleri nereden biliniyor? E-devlet üzerinden icra dosyası sorgulasınlar. Haklarında bir icra dosyası olup olmadığını öğrendikten sonra, varsa şayet dosya numarasını not alıp, en yakın adliyeye gidip o icra dosyasını kabul etmediklerine ilişkin bir dilekçe vermeleri yeterlidir. 100-200 lira gibi bir bedel ama, günde 100 kişiyi kandırsalar 100 liradan 10 bin lira para kazanıyorlar. Aslında bir hukuk bürosu ismini kullanmalarına rağmen, herhangi bir avukatın bu şebekelere hizmet edeceğine inanmak mümkün değil" diye konuştu.