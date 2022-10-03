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Hayat-Aktüel
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Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

2022-10-03 17:40:03
Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Son dönemde elinize ulaşmayan veya hiç satın almadığımız kargolar üzerinden yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile karşılaşabilirsiniz.

#1
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

'Kargonuzu almadınız, icralıksınız' diye SMS alıyorsanız dikkat edin. Son dönemde ürün sipariş etmeyen kişiyi sipariş vermiş gibi gösterip dolandırmaya çalışanlarda artış yaşanıyor.

#2
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Kargo dolandırıcıların tuzağına düşürülmek istenen isimlerden biri de Ali Rıza Besici.

#3
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Kendisini arayan hukuk bürosuna gitti ve yaşananları kayıt altına aldı.

#4
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Besici, isminin Ezgi olduğunu söyleyen ve danışman olarak tanıtan kadınla konuşmaya başladı.

#5
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Cep telefonu kamerasıyla çekim de yapan Besici'ye, internetten sipariş verdiği iddia edilen kargoyu teslim almadığı ve geri bildirim de yapmadığı için icra takibi başlatıldığı söylendi.

#6
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Besici böyle bir siparişi olmadığını anlatmaya çalışsa da, sekreter 'Ürünü almadığınız ve iadesiyle ilgili bilgi vermediğiniz için şirketin böyle bir hakkı var' karşılığını verdi.

#7
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

"AVUKATLIK BÜROSU GİBİ GÖSTERİYORLAR, GELİP BAKINCA 'FOS' ÇIKTI" - Sipariş vermediğini belirten Ali Rıza Besici, "Dolandırıcıları koruyan sözde bir hukuk bürosu ile karşı karşıyayız. 145 TL'yi ödeyin kurtulun dedi. Ben de icraya verin dedim çünkü, ben böyle bir ürün almadım, sipariş vermedim. Ürün gelse gitse bile bir cezayla karşı karşıya kalmamanız gerekir. Bir iletişim de vermedi, telefon numarası veremem, yasak dedi. Hukuk bürosunu aradığımda çok fazla ses geliyordu. Yukarıda öyle bir sistem yoktu. Sekreterin gözündeki korkuyu gördüm. Sanki böyle bir avukatlık bürosu var, sanki her şey legalmiş gibi gösteriyorlar ama, gelip bakınca fos çıktı" dedi.

#8
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hukuk bürosunda danışman olduğunu söyleyen kişinin söylediklerinin yasal olmadığını ve dolandırıcıların yöntemine karşı uyardı.

#9
Foto - Bu yalana sakın kanmayın: Her an telefonunuz çalabilir

"TÜKETİCİ KARGOYU TESLİM ALMAYABİLİR" - "Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok. Çünkü hukuk bilen kimse, tüketiciyi, siparişi teslim almadığı için sorumlu tutamaz. Tüketicilerin kanuna göre, 'Mesafeli Sözleşmeler' başlığı altında yapılan düzenlemede, sipariş tesliminden 14 gün sonrasına kadar koşulsuz ve masrafsız iade hakkı vardır. Gönderilen kargoyu teslim almayabilir, bu iade hakkının ifadesidir. Ayrıca bununla ilgili bildirim yapma zorunluğu yoktur. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre, bu bilgiler kişisel veri. Ne zaman nereye sipariş ettikleri nereden biliniyor? E-devlet üzerinden icra dosyası sorgulasınlar. Haklarında bir icra dosyası olup olmadığını öğrendikten sonra, varsa şayet dosya numarasını not alıp, en yakın adliyeye gidip o icra dosyasını kabul etmediklerine ilişkin bir dilekçe vermeleri yeterlidir. 100-200 lira gibi bir bedel ama, günde 100 kişiyi kandırsalar 100 liradan 10 bin lira para kazanıyorlar. Aslında bir hukuk bürosu ismini kullanmalarına rağmen, herhangi bir avukatın bu şebekelere hizmet edeceğine inanmak mümkün değil" diye konuştu.

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