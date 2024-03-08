Bu vaadi duyan Çankırılı emekliler memleketlerine dönecek

Filiz, kentteki fabrika sayısını artırarak çalışan sayısını 50-60 bine çıkarma imkanları olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "50-60 bin çalışanın maaşı Çankırı'ya girdiği zaman şehirde sıcak para akışıyla esnafın yüzü gülecek, şehir mutlu bir şehir olacak. 50-60 bin kişi de ailesiyle beraber 100 bin nüfusa tekabül eder. Dolayısıyla merkezdeki 100 bin nüfusumuzu 200 bine çıkaracağız. Aslında civar vilayetlerde, mesela Karabük'te üniversite öğrenci sayısı 70 binin, Kırıkkale'de 80 binin üzerinde, Kastamonu'da 60 binin üzerinde. Çankırı'da 20 bin bile değil. Öğrenci nüfusumuzu da en az 50-60 bine çıkardığımız zaman 100 bin nüfusu çoktan aşıyoruz. Bu şehrin ekonomik olarak kalkınması için nüfusunun 200 bini geçmesi lazım. İşte biz bunun için geldik. Yani belediye başkanlığı sadece belediye başkanlığı kabına sığmak için değil. Hüseyin Filiz olarak o kabı yırtacağız, o kabın dışına çıkacağız. Farklı bir belediye başkanlığı yapacağız."