Bu vaadi duyan Çankırılı emekliler memleketlerine dönecek

Kent Meydanı Projesi'nin de il için önem taşıdığını anlatan Filiz, şunları kaydetti: "Mevcut stadı şehir dışına çıkararak onun 28 bin metrekarelik alanının 7-8 bin metrekaresinin üzerindeki mevcut yapıları yıkmayacağız. Kapalı spor salonunu, gençlik merkezini, yüzme havuzunu bırakarak geriye kalanla 20-21 bin metrekarelik kent meydanı yapacağız. Altı otopark olacak, üstü beton olmayacak. Vatandaşımıza rakip olmayacağız. Üstü tamamen yeşillik olacak. Çünkü biliyoruz ki kent meydanı şehrin akciğeridir, insanların nefes alıp verdiği yerdir. İnsanların betonarme evde strese girdiği zaman dışarı çıkıp stres attığı yerdir. Bizim yapacağımız kent meydanı, mevcut 8 bin metrekarelik yapılan kent meydanının 3 katı büyüklüğünde olacak. Stadı kaldırdığımız zaman da Gençlik ve Spor Bakanı'mızla telefonla ve yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmede, 'Yeni alan gösterin, yapalım.' dedi. Biz de yeni alanı bulduk. Kastamonu yolundaki, çevre yolunun bitimindeki köprünün yanında yaptığımız kapalı spor salonunun yanındaki araziye yeni bir stat yapacağız. Milli maçların oynanacağı standartta bir stat yapacağız."