Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle “Biraz da Sağlık Konuşalım” başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Söyleşi dizisinin üçüncü haftasında Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler vererek soruları cevapladı. Merkezde aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini artırmak ve obeziteyle mücadele etmek için yeni bir danışma programı başlatıldı.