  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
5
Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

2023-07-13 17:01:17
Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu, yaz mevsiminde karpuz tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

#1
Foto - Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu, yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzla ilgili uyarılarda bulunarak, “Karpuz çok şekerli bir meyve, kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getirebiliyor. Bu nedenle ara öğün olarak tercih edilmeli” dedi.

#2
Foto - Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle “Biraz da Sağlık Konuşalım” başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Söyleşi dizisinin üçüncü haftasında Diyetisyen Elif Serenay Sağıroğlu “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler vererek soruları cevapladı. Merkezde aynı zamanda kadınların yaşam kalitesini artırmak ve obeziteyle mücadele etmek için yeni bir danışma programı başlatıldı.

#3
Foto - Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında açıklamalarda bulunan Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, yazın sofralardan eksilmeyen ve vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzla ilgili uyarılarda bulundu. Sağıroğlu, “Karpuz çok şekerli bir meyve. Yaptığınız kahvaltı sizi üç saat kadar tok tutacakken karpuzla kısa sürede acıkmaya başlıyorsunuz.

#4
Foto - Bu uyarıya kulak verin! Yaz aylarında karpuz tüketmek zararlı mı?

Çünkü karpuz kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getiriyor. Bu nedenle de ara öğün olarak tercih edelim istiyoruz. Onda da iki üçgen dilim yeterli. Çünkü karpuzun sonu yok. Yedikçe yediriyor. Elbette karpuz yiyelim; yanına da mutlaka peynir veya yoğurt ekleyelim. Tek başına bırakmayalım” dedi.

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu
Spor

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Edin Dzeko oldu

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynadığı maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal, yeni transfer Edin Dzeko'nun takımın 1. kaptanı olacağını..
İdam acilen getirilmeli! Suratlarını böyle kapattılar
Gündem

İdam acilen getirilmeli! Suratlarını böyle kapattılar

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren kadın yargılandığ..
Cem Uzan'dan geç kalmış özür! Merhum Salih Mirzabeyoğlu’ndan özür diledi
Medya

Cem Uzan'dan geç kalmış özür! Merhum Salih Mirzabeyoğlu’ndan özür diledi

Cem Uzan, sahibi olduğu eski Star Gazetesinin 2000 yılının Ocak ayında yayınlanan manşeti için geç de olsa özür diledi.
İsyan paniği! Balya balya nakit para çektiler!
Ekonomi

İsyan paniği! Balya balya nakit para çektiler!

Rusların, Wagner isyanı sırasında 100 milyar ruble (1.1 milyar dolar) nakit para çektiği anlaşıldı.
Laikçiler bunu biliyor mu? Atatürk’ün 3 manevi kızı da…
Siyaset

Laikçiler bunu biliyor mu? Atatürk’ün 3 manevi kızı da…

Cumhuriyet paçavrası, hassasiyeti olan ailelerinin kız çocuklarını okutmaya devam etmesi için düşünülen kız liselerini eleştirip "laik eğiti..
AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?
Siyaset

AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, zincir marketlerin ürünlere yeniden zam yapmaya başlamasıyla ilgili olarak bir pay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23