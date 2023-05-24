Bu ürünlerden uzak durun! İşte, obezitenin en büyük sebebi

Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Özden obezitenin nedenleri arasında beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı ve genetik faktörler yer aldığını söyleyerek, “ Modern hayatın bize dayattığı 2 şey var aslında. Birincisi sedanter bir yaşam yani çok hareket etmeden günlük hayatımızın büyük bir kısmını masa başı diye tabir ettiğimiz şekilde geçirmek, ikincisi ise beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi. Yoğun tempoda çalışan insanların büyük bir kısmı beslenmelerine dikkat etmemekte, fast food diye tabir ettiğimiz kalorisi yüksek gıdaları hızlı bir şekilde tüketmektedirler. Özellikle rafine edilmiş besinler maalesef obeziteyi tetiklemekteler” dedi.