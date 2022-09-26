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Hayat-Aktüel
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Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

2022-09-26 15:35:28
Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde proje üzerinden ev sahibi olmak isteyen 60 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

#1
Foto - Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Ulucak Mahallesi'nde inşaat halindeki projeden ev sahibi olan kişiler, firma yetkililerine ulaşamadıklarını belirterek savcılığa başvurdu. Yapılan incelemede, iki inşaat firması üzerinden daire satışı yapan ve mağdurlarla yaptıkları sözleşmelerle yaklaşık 30 milyon lira toplayan şüphelilerin, inşaatı yarım bırakıp tapuları teslim etmeden ortadan kayboldukları tespit edildi. Soruşturmada, mağdurlardan sözleşme gereği yatırmaları gereken paraları şüphelilerden birinin annesinin adına açılmış banka hesabına yatırmalarının istendiği ve bazı dairelerin birden fazla kişiye satıldığı belirlendi. Şüphelilerin bulundukları adresleri tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

#2
Foto - Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Başka suçtan cezaevinde bulunan E.S'nin de soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan iki inşaat firmasının yetkililerinin aralarında bulunduğu M.E.A, S.Ö. ve Ü.S. tutuklandı, E.S'nin bu suçtan da tutuklanmasına hükmedildi. ​​​​​​​Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasına karar verilen şüphelilerden 2'si için "düzenli imza verme", 1'ine de "konutu terk etmeme" adli kontrol şartı getirildi.

#3
Foto - Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

MAĞDURLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR Mağdurlardan 5 çocuk annesi İlkim Şengel, ev sahibi olma hayaliyle geçen yıl sözleşme imzalayarak daire satın almak istediğini belirtti. Şengel, yarım kalmış inşaattaki dairenin tapusunu teslim etmeyen firma yetkililerine ulaşamadığını ve suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Çocuklarından 9 yaşındaki Muhammed Can'ın meningosel (bebeğin omurga kanalındaki kemiklerin kapanmasındaki bir bozukluk) hastası olduğunu anlatan Şengel, "Çalışıyorum. Çocuklarımdan, kendimden, her şeyden kıstım ama bu parayı bunlar kaptı. Evimin hayalini kurarken şimdi hayal kırıklığı yaşıyorum. Çare arıyorum. Yetkililere sesleniyorum bize yardım edin." diye konuştu.

#4
Foto - Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Mağdurlardan Yasemin Pehlivan, emekli ikramiyesini ev satın almak için kullandığını dile getirdi.

#5
Foto - Bu tuzağa dikkat! Ev almak isteyen herkesin başına gelebilir

Zaman geçmesine rağmen evlerin teslim edilmediğini belirten Pehlivan, "Bu işin peşini bırakmayacağız. Çok mağdur insanlar var. Mağduruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Haklarımızın iade edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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