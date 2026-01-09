Beyaz gelinliğini giyen Erciyes'te kartpostallık görüntüler
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, gece yerini kara bıraktı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde de gece boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü.
Yağan karla birlikte kar kalınlığının 130 santime ulaştı.
Beyaz örtüyle birlikte Erciyes Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Erciyes'e giden yollar, pistler ve dağ havadan dron ile görüntülendi.
Erciyes'ten doyumsuz görüntüler...
