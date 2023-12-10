Bu türbeye gelen aç kalmıyor

İngiltere'den Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'dan Ankara'ya gidişinde türbeye uğradığını ifade eden Muammer Bozkurt, "Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine dua edilirse, Cenabı Allah tarafından dualar kabul olur. Şimdiye kadar hangi kardeşimiz, hangi mümin buraya geldiyse bu mübareğin yüzü suyu hürmetine işi rast gelmiştir. İngiltere'den geldim. İstanbul'dan Ankara'ya giderken de uğradım. Buraya geldiğinizde ne kadar sıkıntı içerisinde olursanız olun buradan ayrılırken çok büyük hafiflik hissedeceksiniz" diye konuştu.