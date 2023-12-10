Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Türbe ile ilgili bilgiler veren Tokadi Hayreddin Türbesi imam hatibi Recep Balay ise "Kendisi Tokatlıdır. Tokat'a mensup olduğu için kendisine Tokadi denmiştir. Doğum tarihiyle alakalı kaynaklarımızda net bir bilgi yok ama vefat tarihinin Bolu'da 1535 veya 1533 olduğuna dair rivayetler var. Kendisinin hakkında kaynaklarımızda pek bilgi bulamıyoruz ama hocası olan Cemalettin Halveti Hazretlerinden yola çıkarak kendisinin ne kadar derin bir insan olduğunu anlıyoruz. Hocası Cemalettin Halveti Hazretleri kendisi hem Amasya'da hem Erzincan'da hem Tokat'ta eğitim almış, daha sonrasında da 2. Beyazıt'a olan yakınlığından dolayı padişah olduğu İstanbul'a gelmiştir. Dostlukları o zamanda da devam etmiştir" şeklinde konuştu.