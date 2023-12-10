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Yaşam
12
Bu türbeye gelen aç kalmıyor

2023-12-10 11:08:53
Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Bolu'da ormanlık alanda bulunan Tokadi Hayreddin Hazretleri Türbesi, manevi iklimiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı vatandaş tarafından ilgi görüyor.

#1
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Ömrünü İslam'a hizmete adayan Tokadi Hayreddin Hazretleri'nin yıllarca öğrenci yetiştirdikten sonra uzlete çekildiği ve ömrünün son yıllarını geçirdiği bölgede, gelen her ziyaretçiye yemek ikram ediliyor.

#2
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Tokadi Hayreddin Hazretleri Türbesi, Bolu şehir merkezine 13 kilometre uzaklıkta, Elmalık köyü sınırlarındaki ormanlık alan içinde bulunuyor.

#3
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Halvetiyye tarikatı mensubu Hayreddin-i Tokadi ve müritlerine ait mezarların bulunduğu türbe, yaz kış vatandaşların ziyaretine açık.

#4
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Hicri takvime göre 937 yılı, miladi takvime göre ise 1535 yılında vefat eden Hayreddin-i Tokadi Hazretlerinin türbesine gelen vatandaşlar, bu alanda dualar ederek ibadetlerini yapıyor.

#5
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Türbenin hemen yanı başında aşevi ve mescit de bulunuyor. Türkiye'de ilk olduğu bilinen aşevinde, türbeyi ziyarete gelen vatandaşlara yemek ikram ediliyor. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla ayakta kalan bölgeye aynı zamanda cami de inşa ediliyor.

#6
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Caminin tamamlanmasının ardından vatandaşların namaz kıldığı mescit ise kütüphaneye dönüştürülecek.

#7
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Ailesiyle birlikte Sivas'tan Bolu'ya gelen Halil İbrahim Taştan, "İlk defa geliyorum. Gelip geçerken bu yoldan görüyordum levhasını. Çok da merak ediyordum. Namaz kılıp, ziyaretini yapacağız. Çok güzel bir yer, çok hoşumuza gitti. Kızım ve eşimle birlikte geldik. Onlar da çok beğendiler" dedi.

#8
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

İngiltere'den Türkiye'ye geldiğini, İstanbul'dan Ankara'ya gidişinde türbeye uğradığını ifade eden Muammer Bozkurt, "Hayreddin Tokadi Hazretleri'nin yüzü suyu hürmetine dua edilirse, Cenabı Allah tarafından dualar kabul olur. Şimdiye kadar hangi kardeşimiz, hangi mümin buraya geldiyse bu mübareğin yüzü suyu hürmetine işi rast gelmiştir. İngiltere'den geldim. İstanbul'dan Ankara'ya giderken de uğradım. Buraya geldiğinizde ne kadar sıkıntı içerisinde olursanız olun buradan ayrılırken çok büyük hafiflik hissedeceksiniz" diye konuştu.

#9
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Türbe ile ilgili bilgiler veren Tokadi Hayreddin Türbesi imam hatibi Recep Balay ise "Kendisi Tokatlıdır. Tokat'a mensup olduğu için kendisine Tokadi denmiştir. Doğum tarihiyle alakalı kaynaklarımızda net bir bilgi yok ama vefat tarihinin Bolu'da 1535 veya 1533 olduğuna dair rivayetler var. Kendisinin hakkında kaynaklarımızda pek bilgi bulamıyoruz ama hocası olan Cemalettin Halveti Hazretlerinden yola çıkarak kendisinin ne kadar derin bir insan olduğunu anlıyoruz. Hocası Cemalettin Halveti Hazretleri kendisi hem Amasya'da hem Erzincan'da hem Tokat'ta eğitim almış, daha sonrasında da 2. Beyazıt'a olan yakınlığından dolayı padişah olduğu İstanbul'a gelmiştir. Dostlukları o zamanda da devam etmiştir" şeklinde konuştu.

#10
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Recep Balay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayreddin Tokadi Hazretlerinin hocası Cemalettin Halveti Hazretleri Tokat'tan İstanbul'a geldiği zaman öğrencisi olan Hayreddin Tokadi Hazretlerini de kendi yanına alıyor ve dolayısıyla kendi yanında yetiştirmeye devam ediyor. Yetiştirdikten sonra da onu tek görev alması ve talebe yetiştirmesi için Bursa'ya yönlendiriyor. Bursa'da hem ilim tahsili yapıyor hem öğrenci yetiştiriyor. Daha sonrasında kendisine hocaların göstermiş olduğu yer Bolu merkez. Merkezde bulunan İmaret Camisi'nin olduğu yerdir. Hayreddin Tokadi, bir müddet sonra buraya gelip İmaret Camisi'nin yanı başında eğitim öğretimine devam ediyor. Devam ettikten sonra da belli bir süreliğine şu içerisinde bulunmuş olduğumuz bu mekana uzlete çekilmeye geliyor. Burada yaklaşık 16-17 sene kaldığı rivayetleri var."

#11
Foto - Bu türbeye gelen aç kalmıyor

Tokadi Hayreddin Sürmeli Muhiddin ve Ahmed Bolevi Tasavvuf Yolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Durmaz da, türbenin yanında bulunan mekanda vatandaşlara 12 yıldır ücretsiz yemek ikramı yapıldığını kaydetti. Durmaz, türbede bulunan aşevinin Türkiye'de tek olduğunu söyleyerek, "Burası, Osmanlı'dan sonra kervansaray hükmünde bir yer. Gelen herkese yemek ikram ediliyor. Kim onun misafiri olarak geliyorsa herkese yemek ikram edilir. Burası vatandaşların yardımıyla ayakta kalıyor. Bir belediye ya da iş adamı yok" dedi.

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