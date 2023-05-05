2023-05-05 11:51:16 Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
İran’da bulunan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi görkemiyle dikkat çekiyor.
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İran’da bulunan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi görkemiyle dikkat çekiyor.
İran’ın Erdebil eyaletinde yer alan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi, İran’ın eşsiz tarihi binalarından biridir.
Türbe, Hicri Kameri 735 yılında Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin vefatından sonra oğlu Sadriddin Musa tarafından yaptırıldı.
2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen türbe, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor.
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