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Dünya
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Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

2023-05-05 11:51:16
Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

İran’da bulunan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi görkemiyle dikkat çekiyor.

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Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

İran’ın Erdebil eyaletinde yer alan Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin Türbesi, İran’ın eşsiz tarihi binalarından biridir.

#2
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Türbe, Hicri Kameri 735 yılında Şeyh Safiyüddin İshak Erdebili'nin vefatından sonra oğlu Sadriddin Musa tarafından yaptırıldı.

#3
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklenen türbe, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor.

#4
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#5
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#6
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#7
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#8
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#9
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#10
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

#11
Foto - Bu türbe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

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