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Yaşam
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Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

2024-04-20 21:57:35
Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki ağaç tüneli güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki ağaç tüneli, ilkbahar mevsiminde, yeşilin tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

Safranbolu ilçesini Bartın'a bağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünde bulunan ağaçlar, adeta doğal bir tünel oluşturuyor.

#3
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

Kışın karla kaplanan sonbaharda ise kırmızının tonlarına hakim olan ağaç tünelli yol, ilkbaharın gelişiyle yeşilin tonlarıyla güzergahı kullananları karşılıyor.

#4
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

Karayolunun iki tarafını çevreleyen ağaçlar, sürücülerin yanı sıra düğün sezonunda da fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatların büyük ilgisini görüyor.

#5
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

İlkbaharın gelişi, doğanın da canlanmasıyla birlikte yeşilin her rengine sahip olan yol dron ile görüntülendi.

#6
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

#7
Foto - Bu tünele giren çıkmak istemiyor!

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