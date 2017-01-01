Bu terapileri yaptırmak cesaret ister

Her insanın bakım yapma yöntemi farklı olabilir ama şimdi görecekleriniz oldukça farklı. Keçi yogası, yılan masajı ve daha neler neler! hepsi Birbirinden İlginç terapi yöntemleri 'Yok artık' demenize neden olacak. İşte ilginç olmaları kadar bir o kadar da korkutan terapi yöntemleri:
Keçi yogası - Bu terapi, stres ve anksiyete ile mücadele etmek adına, bir keçi çiftliğinde düzenleniyor. Keçilerin etrafta gezinip, yoga yapan insanların üzerine çıkması ve yürümesi şeklinde oluyor.
Salyangozlu yüz bakımı - Tayland'da popüler olan salyangoz masajının özelliği, salyangozların yüzünüzde gezinerek sümüklerini bırakması. Bir çeşit spa terapisi olan bu salyangozlu yüz bakımı, Antik Yunan döneminden beri kullanılmaktaymış.
Apiterapi - Apiterapi, arı zehri de dahil, arılardan gelen tüm ürünlerin kullanıldığı bir terapi yöntemi. Bu terapi doku sertleşmesi, eklem iltihabı ve birçok enfeksiyona iyi gelmekte. Yaptırmadan önce alerji testi yaptırmanız gerekli.
Kriyoterapi - Kriyoterapide dondurucu seviyede soğuk bir su tankı kullanılıyor. İnanışa göre su tankının içinde bir süre beklemek zihinsel sağlığı geliştiriyor ve ömrü uzatıyor.
Yunus terapisi - Terapi yöntemi olarak kullanılan birçok hayvan var. Peru'da ise yunuslarla birlikte deniz akvaryumunda yüzmek bir terapi yöntemi olarak görülüyor. Özellikle hamile kadınlar bu terapiyi oldukça sık kullanıyor. Çünkü yunusların, kadınların karnını dürterek yüksek frekansta bir ses üretmesiyle bebeğin beyin gelişimine katkı sağladıklarına inanılıyor.
Volkan kumu banyosu - Çamur banyosunu ve kum banyosunu duymuşsunuzdur. Peki, volkan kumu banyosunun bir spa terapisi olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Bazı yerlerde soğumuş volkan kumu kullanılırken, bazı yerlerde ise gerçekten volkanda ısıtılmış kumlar kullanılıyor.
Saman terapisi - Islak ve fermente edilmiş samanla vücudu kaplayarak yapılan terapi yönteminin sebebi eskiden yaşayan çiftçilerin çok enerjik olmaları. Bu terapinin kaslardaki kramplar ve sertleşmelerin yanında obeziteye de iyi geldiği söyleniyor.
At terapisi - ''Equine reiki'' de denen bu terapinin yaşam enerjisini artırmaya yönelik olduğu söyleniyor. Bu terapi Avustralya'da oldukça popüler ve kişiye bir masözün masaj yaptığı esnada, bir atın ortalıkta serbestçe dolaşmasıyla sağlanıyor.
Kati Basti terapisi - İyi bir masaj size kendinizi hamur gibi hissettirir. Yani neden gerçek hamurun kullanıldığı bir masaj olmasın demişler ve bu terapi ortaya çıkmış. Bu terapi, ağrıyan bölgeye hamurun çember şeklinde yapıştırılarak ortasına da yağ dökülmesi şeklinde oluyor. Yağın içeriği ise tamamen bitkisel.
Yılan masajı - İsrail'de kullanılan bu yöntem insan vücudunu çevreleyen birkaç yılan ile tüm vücuda masaj uygulanıyor. Uzmanlar, bu yöntemin migrene ve kas ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.