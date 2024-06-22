Bu sistemle okulun yüzde 70 enerjisi sağlanıyor

Okulun enerji ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak için çalışmaları olduğunu söyleyen Ceylan, "Biz şu an yaptığımız çalışmayla alt yapı oluşturuyoruz. Çatıda yaptığımız analiz sonrasında sponsorumuzun desteği ile sistemi kuracağımızı düşünüyorum. On grid enerji santral kurulumu meslek liselerin bazılarında var ama elektrikli şarj istasyonunu böyle bir sisteme entegre eden herhangi meslek lisesi yok. Biz bu alanda öncüyüz. Elektrikli şarj cihazları ile alakalı dersi uygulamalı olarak sahada yapabiliyoruz. Bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz teknolojiye paralel aynı zamanda sanayide karşılığı olan eğitimden geçmiş oluyor. Bu bizim için çok büyük değerdir. Biz bu gibi alanlarda çalışma yaparak öğrencilerimizin donanımını arttırmak istiyoruz. Öğrenciler buradaki çalışmalarda veri analizi yapıyor. Üretilen enerjinin, girdileri, çıktılarını hesaplıyor. Bunun öncesinde sınıfımızı kurduğumuz yapay çatı ile öğrencilerimiz eğitim alıyor" ifadelerini kullandı.