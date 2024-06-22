Bu sistemle okulun yüzde 70 enerjisi sağlanıyor

Güneş enerji santralini elektrikli şarj istasyonuna entegre ettiklerini söyleyen Ceylan, "Böylece öğrencilerimize enerji verimliliğini ve sürekliliğini bilincini oluşturmayı hedefliyoruz. Elektrikli şarj istasyonu güneş panelinden alabildiği kadar enerji alıyor, alamadığını şebekeden alıyor. Bizim kurduğumuz güneş enerji santralimiz 4.3 KW değerinde. Bu 4.3 KW değerindeki sistem okulumuzun giriş katına bağlı. Okulumuza kurduğumuz 4.3 KW'lık sistem giriş katımızdaki enerjinin yüzde 70'ini karşılıyor. Yaz ve kış aylarında bu oran değişiyor. Yaz aylarında daha fazla tasarruf karşılayacağımızı düşünüyoruz. Güneş panellerini 3.5 ay önce yerleştirdik. Hala veri analizleri devam ediyor. Aylık periyotta analizler yapıyoruz, daha sonra yıllık periyotta analizler yapacağız. Daha sonra malzeme ömrünü tahmin edeceğiz. Örneğin kurduğumuz güneş panelinin 1 aylık, 2 aylık, 6 aylık, 1 yıllık analizini yapacağız. 'Malzeme ne kadar eskidi, ilk başta ne kadar üretiyordu, artık ne kadar üretiyor, ne kadar yıprandı' gibi analizleri de yapmış olacağız" şeklinde konuştu.