Bu şelale yerli turistin vazgeçilmezi oldu

Beşel, ilçe merkezine 800 metre uzaklıktaki şelalenin çok önemli bir rekreasyon, dinlenme ve gezinti alanı olduğunu ifade etti. Şelalenin bulunduğu bölgeye doğaya uyumlu gezinti yolu yaptıklarını belirten Beşel, "İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve belediyemizin imkanlarıyla temin ettiğimiz ödenekle 650 metre uzunluğunda çelik konsorsiyum üzerine ahşap, devamında 1900 metrelik kauçuk zeminli yürüyüş yolu yaptık ve ilçemize kazandırdık." dedi.