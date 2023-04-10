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Yaşam
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Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

2023-04-10 13:25:14
Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

Giresun'da Doğankent HES’in su tahliyesine başlamasıyla oluşan şelale, ziyaretçi akınına uğruyor.

#1
Foto - Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

Giresun’un Doğankent ilçesinde ‘Harşıt Vadisi’ ve Uluslararası İran Karayolu üzerinde 1960’lı yıllarda kurulan Hidroelektrik Santrali'nin (HES) fazla suyunun tahliyesiyle oluşan yapay şelale görenleri hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

Yaylalardaki karların erimesi ve yoğun yağış sonrası yılda birkaç kez bir hafta kadar devam ettiği HES'teki su tahliyesiyle oluşan yapay şelale muhteşem görüntüler çıkarmasıyla ilgi odağı haline geliyor.

#3
Foto - Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

Havaların yağışlı geçmesinin ardından ve yaylalardaki karın erimeye başlamasıyla HES’in su tahliyesine başlamasıyla yeniden oluşan şelale bugünlerde ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Tirebolu-Gümüşhane karayolunu kullananlar, görselliğiyle hayran bırakan şelalede fotoğraf çektirmek için mola veriyor.

#4
Foto - Bu şelale herkesi kendisine hayran bırakıyor

İlçede oluşan yapay şelaleyle ilgili bilgi veren Doğankent Belediye Başkanı Ruşen Özden, “Barajlara Gelevera Deresi, Harşit Vadisi ve Kavraz Deresi'nden toplanmasıyla çok fazla su geliyor. Haliyle bu dönemlerde ortaya çıkan bu şelaleyi görmemiz mümkün. Karlarında erimesiyle özellikle bahar dönemlerinde bu görüntü ortaya çıkıyor” dedi.

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