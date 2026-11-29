Kayaları ortadan ikiye böldü, evlere kadar ulaştı! Mahalleli korkudan uyuyamıyor
Hatay’ın Payas ilçesinde kırsal arazide oluşan devasa yarıklar mahalle halkının korkulu rüyası haline geldi. Sincan Mahallesi’nde aylar önce küçük çatlaklar halinde ortaya çıkan ve zamanla kayaları ortadan ikiye bölecek boyuta ulaşan yarıklar, yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yarıkların oluşum nedeni henüz bilinmezken evlerinin yanı başında meydana gelen toprak hareketlerinden endişe duyan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.