2023-12-06 13:05:02 Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler
Son 2 sezondur kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Ara transferde iddialı hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom, flaş bir yıldız için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin ligde dengeleri değiştirebilecek bir futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)