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Spor
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Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

2023-12-06 13:05:02
Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Son 2 sezondur kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Ara transferde iddialı hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom, flaş bir yıldız için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekibin ligde dengeleri değiştirebilecek bir futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İşte gündem yaratan bomba transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Galatasaray'da ocak ayına yaklaşılırken transfer çalışmaları devam ediyor.

#2
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Sarı kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde.

#3
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi.

#4
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Bu toplantıda transferler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.

#5
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Başarılı çalıştırıcı transfer talep ettiği bölgeleri yönetime iletti.

#6
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Okan Buruk ayrıca aklındaki oyuncu profillerini de yönetime aktardı.

#7
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Sarı kırmızılı kurmaylar uzun saatler süren bu toplantının ardından listesini netleştirmiş oldu. Yönetimin bütçeyi doğru kullanarak transferde tam isabet sağlamak istediği kaydedildi.

#8
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Cimbom'da gidecek futbolcularla beraber oluşacak bütçeyle birlikte nokta atışı transferlerin yapılması bekleniyor.

#9
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Galatasaray'ın ocak ayındaki temel hedefi ise savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak.

#10
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Sarı kırmızılı ekibin takviye yapmayı planladığı bu bölgelere düşündüğü isimlerden biri ise ortaya çıktı.

#11
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Aslan'ın dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği öne sürüldü.

#12
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Böylelikle Galatasaray ligde dengeleri değiştirebilecek bir transfere imza atabilir.

#13
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Menajerler tarafından önerilen o yıldıza teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.

#14
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Başarılı hocanın gündeme gelen o ismi listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

#15
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Yönetimin de transfer için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı bildirildi.

#16
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Sarı kırmızılılar, Arabistan'da top koşturan o futbolcuyu Lucas Torreira'nın yanına transfer etmeyi planlıyor.

#17
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Ancak bunun için ilk olarak Ndombele ile yolların ayrılması hedefleniyor.

#18
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti.

#19
Foto - Bu sefer geliyor: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız! Bu transfer şampiyonu belirler

Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefliyor. A Spor'a göre; Cimbom'un Hırvat futbolcu için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.

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