Bu sazlık göçmen kuşlar için "güvenli liman"

"Başlatılan ıslah projesiyle su seviyesi günümüzde tekrar artış gösterdi ve sazlık alan yeniden hayat buldu. Artan su seviyesine bağlı olarak sazlıkların yeniden canlanması, şehir merkezinden uzak izole bir yapıya sahip olması, sazlıkların bölgedeki kirli suyu filtre etmesi, özellikle göçmen kuşlar için Akgöl sazlıklarını güvenli bir liman haline getiriyor. Alan, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince sürekli gözetim altında tutularak özveriyle korunuyor. Geçen ayın ikinci haftasında, kış ortası su kuşu sayımlarında 40'a yakın kuş türünü kayıt altına aldık."