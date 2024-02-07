Bu sazlık göçmen kuşlar için "güvenli liman"

Onlarca flamingoyu yavrularıyla görme ve fotoğraflama şansı bulduklarını vurgulayan Açar, "Çok güzel ve doğal bir ortamla karşılaştık. Gerçekten burası kuş cennetini andırıyor. Doğanın bize değil, bizim doğaya daha çok ihtiyacımız var." dedi. Doğaseverlerden Yalçın Savran da hafta sonları fırsat buldukça Akgöl'e geldiğini söyledi.