Bu şahane manzara Türkiye’de

Salgın ve depremlerden turizm sektörünün de etkilendiğine dikkati çeken Almaz, şunları kaydetti: "Biz burada kalan tüm misafirlerimizi Narman ve Tortum ile buluşturmak istiyoruz. Peribacalarına şu kadar kişi geldi, demek yerine tüm Erzurum'a şu kadar kişi geldi demek var ama bunların tamamını oralarla buluşturmak gibi hedefimiz var. Acentelerimizin elindeki rotalarda misafirlere sunulan tekliflerde mutlaka Narman Peribacaları var çünkü Türkiye'de başka yerde görme şansı olmayan bir doğal ortamı görmüş olacaklar. İnsanlar burada rahatlıkla güzel zaman geçirebilir."