Bu saatlerden başka yerde yok!

Bir nevi özel tasarım gibi olan bu saatlerin haliyle de başka bir yerde eşi benzeri yok. O an aklıma gelen ve elimde olan ürünlerle bu tasarımları yapıyorum. Görenlerin de dikkatini çekiyor. Bu kanaviçe işlemeli saati de bir bayan müşterimiz istemişti onun için ürettim. Tabi görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar” dedi.