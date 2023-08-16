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Yaşam
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Bu saatlerden başka yerde yok!

2023-08-16 20:28:22
Bu saatlerden başka yerde yok!

Aydın'da antika dükkanı işleten Mustafa Demirel'in tasarladığı saatler dikkat çekiyor.

#1
Foto - Bu saatlerden başka yerde yok!

Son görev yeri olan Aydın’da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda açtığı dükkan ile çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru Mustafa Demirel, yaptığı birbirinden farklı saatler ile görenlerin ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Bu saatlerden başka yerde yok!

. 5 metrekarelik çocukluk hayali olan dükkanında antika radyo ve pikap tamirleri yapan Demirel, saatlere olan ilgisiyle de çeşitli ürünleri birleştirerek kendine özgü saatler üretmeye başladı.

#3
Foto - Bu saatlerden başka yerde yok!

Demirel’in son olarak ürettiği kanaviçe işleme saat ise görenlerin ilgi odağı haline geldi.

#4
Foto - Bu saatlerden başka yerde yok!

Elindeki tüm malzemeleri saate dönüştürebileceğini ifade eden Demirel; “Mesleğimde çok anılarım var. Emekli olup burayı açtıktan sonra hiç unutamayacağım bir hatıralarım oldu. Ben üretmeyi çok seviyorum. O yüzden elimden geldiğince bütün malzemeleri, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Daha öncede tersine çalışan bir saat yapmıştım. Değişik ürünleri saate dönüştürmeyi seviyorum. Bütün her şeyi saat çeviriyorum.

#5
Foto - Bu saatlerden başka yerde yok!

Bir nevi özel tasarım gibi olan bu saatlerin haliyle de başka bir yerde eşi benzeri yok. O an aklıma gelen ve elimde olan ürünlerle bu tasarımları yapıyorum. Görenlerin de dikkatini çekiyor. Bu kanaviçe işlemeli saati de bir bayan müşterimiz istemişti onun için ürettim. Tabi görenler de şaşırıyorlar. Bunu nasıl yaptığımı soruyorlar” dedi.

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