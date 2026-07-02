Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket
CHP'deki kirli rüşvet, usulsüzlük ve kara para çarkından rahatsız olarak istifa eden ve Özgür Özel başta olmak üzere eski partisinin hazımsız hakaret dalgasına maruz kalan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AK Parti safına katıldıktan sonraki ilk anket patladı. Kirli ittifakın küfürlü operasyonlarına tokat gibi cevap Aydın halkından geldi; AK Parti’ye geçen Çerçioğlu'na destek yüzde 51,1'e ulaştı.