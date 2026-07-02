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Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

CHP'deki kirli rüşvet, usulsüzlük ve kara para çarkından rahatsız olarak istifa eden ve Özgür Özel başta olmak üzere eski partisinin hazımsız hakaret dalgasına maruz kalan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için AK Parti safına katıldıktan sonraki ilk anket patladı. Kirli ittifakın küfürlü operasyonlarına tokat gibi cevap Aydın halkından geldi; AK Parti’ye geçen Çerçioğlu'na destek yüzde 51,1'e ulaştı.

#1
Foto - Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

CHP içerisindeki rant, rüşvet ve kara para skandallarına rest çekerek AK Parti saflarına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bu tarihi adımı, eski partisinde adeta deprem etkisi oluşturmuştu.

#2
Foto - Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin, Çerçioğlu’nun milli iradeden yana net tavır almasını hazmedemeyerek seviyeyi düşüren hakaret ve küfür dolu açıklamalarla saldırmasının ardından, Aydın seçmeni kararını verdi.

#3
Foto - Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

Özel bir araştırma şirketinin 28-30 Haziran tarihleri arasında 1300 katılımcıyla gerçekleştirdiği "Bu Pazar yerel seçim olsa" anketinde, AK Parti rozetiyle yoluna devam eden Çerçioğlu’na "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 51,1’i buldu.

#4
Foto - Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

Bir araştırma şirketi tarafından "Bu Pazar seçim olsa" anketinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 51.1 olarak açıklandı.

#5
Foto - Bu pazar seçim olsa Özlem Çerçioğlu yüzde kaç alır? AK Parti’ye geçtikten sonra ilk anket

Özel bir araştırma şirketi tarafından Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri Büyükşehirler araştırmasında "Bu Pazar yerel seçim olsa Özlem Çerçioğlu’na oy verir misiniz" anketinin sonuçları açıklandı. Aydın ili genelinde 28-30 Haziran tarihleri arasında 1300 katılımcı ile yapılan ankette Başkan Çerçioğlu’na Oy Veririm yüzdesi 51,1, Oy Vermem yüzdesi 37,4, Kararsız yüzdesi 11,5 olarak açıklandı.

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Çok iyi pr.. CHP ye oy verenler akp ye verecek demek ki...! Bakacazzzz
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