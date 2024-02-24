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Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

2024-02-24 10:49:02
Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

Optimar Araştırma, Şubat ayı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

#1
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

Ankette "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

#2
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

İşte siyasi partilerin oy oranları...

#3
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

AK PARTİ AÇIK ARA LİDER - AK Parti yüzde 36.8,

#4
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

CHP yüzde 25.2,

#5
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

MHP yüzde 8.4,

#6
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

İyi Parti yüzde 5.9,

#7
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

DEM Parti yüzde 5.2,

#8
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

YRP yüzde 4.7,

#9
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

TİP yüzde 4,

#10
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

Memleket Partisi yüzde 3.2,

#11
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

Zafer Partisi yüzde 2.8,

#12
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

BBP yüzde 1.5,

#13
Foto - Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı

Diğer yüzde 2.4...

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