2024-02-24 10:49:02 Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Son seçim anketi açıklandı
Optimar Araştırma, Şubat ayı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Optimar Araştırma, Şubat ayı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Ankette "Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.
İşte siyasi partilerin oy oranları...
AK PARTİ AÇIK ARA LİDER - AK Parti yüzde 36.8,
CHP yüzde 25.2,
MHP yüzde 8.4,
İyi Parti yüzde 5.9,
DEM Parti yüzde 5.2,
YRP yüzde 4.7,
TİP yüzde 4,
Memleket Partisi yüzde 3.2,
Zafer Partisi yüzde 2.8,
BBP yüzde 1.5,
Diğer yüzde 2.4...
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