Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Bu sayede güvenlik güçlerinin can güvenliğini en üst seviyede sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Eldoğan, ürünün kullanım konseptine ilişkin şu bilgileri verdi: "Askerimiz muharebe alanına intikal ettiğinde lojistik gelinceye kadar geceyi ya da birkaç gün can güvenliğini tehlikeye atmadan, sistemi kurup, kontrol birimini alıp kendisini güvenli bir yere konumlandırdıktan sonra dış tehlikeleri, düşmanı takip etmesini sağlayan ve uyarı verebilen bir sistem. Sonrasında ise keskin şekilde hedefi vurabilen bir çözüm. Mobil olması çok önemli, askerimiz ürünü sırtında taşıyabilecek. Herhangi bir muharebe alanında, zeminde kolay kurulabilen bir sistem."