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Teknoloji-Bilişim
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Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

2023-07-27 15:55:57
Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ekipmanla askerlerin görev esnasında yanlarında taşıdıkları silahlar, mobil uzaktan komutalı silah sistemine dönüşecek. TRIYOSYS markasıyla, başta savunma sanayisi olmak üzere, ticari sistemler için özgün ürünler tasarlayan ve üreten PROMEC, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) güvenlik güçlerinin yüksek riskli bölgelerde güvenli şekilde görev yapması amacıyla geliştirilen PROMAVZER ürünüyle dikkati çekti.

#1
Foto - Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

PROMEC Genel Müdürü Yusuf Eldoğan, AA muhabirine, PROMAVZER'in hafif, seri, mobil, uzaktan komutalı silah sistemi olarak geliştirildiğini söyledi. Sistemi askerin sırtında taşıyabileceği şekilde tasarladıklarını ifade eden Eldoğan, konfigürasyonuna göre 10-15 kilogram ağırlığındaki sistemin, 5-10 dakika arasında hızlıca kurulabildiğini belirtti.

#2
Foto - Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Bu sayede güvenlik güçlerinin can güvenliğini en üst seviyede sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Eldoğan, ürünün kullanım konseptine ilişkin şu bilgileri verdi: "Askerimiz muharebe alanına intikal ettiğinde lojistik gelinceye kadar geceyi ya da birkaç gün can güvenliğini tehlikeye atmadan, sistemi kurup, kontrol birimini alıp kendisini güvenli bir yere konumlandırdıktan sonra dış tehlikeleri, düşmanı takip etmesini sağlayan ve uyarı verebilen bir sistem. Sonrasında ise keskin şekilde hedefi vurabilen bir çözüm. Mobil olması çok önemli, askerimiz ürünü sırtında taşıyabilecek. Herhangi bir muharebe alanında, zeminde kolay kurulabilen bir sistem."

#3
Foto - Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Sistemin kablolu ve kablosuz kontrol edilebildiğini dile getiren Eldoğan, PROMAVZER'in, kullanıcıya 100 metre çapında bir alanda silah sistemini kullanabilme imkanı sağladığını ifade etti. Askerlerin görevleri sırasında beraberlerinde bulunan farklı silahları uzaktan komutalı silah sistemine takarak kullanabileceğini anlatan Eldoğan, "Askerlerimiz 5,56, 7,62 milimetre tüfeğini 5-10 dakika arasında entegre ederek kendilerini güvenli alana taşıyabilecek. Sistemle kullanılmak için ekstra bir silaha ihtiyaç olmayacak. " dedi.

#4
Foto - Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Ürünü jenerik bir görüntüleme sistemiyle sergilediklerini belirten Eldoğan, daha önce alınmış kameraların da PROMAVZER'e entegre edilebildiğini, isterlere göre kendilerinin de bu ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

#5
Foto - Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet

Yusuf Eldoğan, sistemde gündüz kamerası, termal kamera, mesafe ölçmek için de lazer mesafe ölçer kullanıldığını bildirdi. Eldoğan, "Ürün prototip aşamasında. Sene sonuna kadar operasyonel ve çevresel koşul testlerini tamamlayıp askerimize teslim edebilecek konuma gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

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