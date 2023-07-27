2023-07-27 15:55:57 Bu özellik ses getirir! Askerin tüfeğine inanılmaz kabiliyet
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ekipmanla askerlerin görev esnasında yanlarında taşıdıkları silahlar, mobil uzaktan komutalı silah sistemine dönüşecek. TRIYOSYS markasıyla, başta savunma sanayisi olmak üzere, ticari sistemler için özgün ürünler tasarlayan ve üreten PROMEC, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) güvenlik güçlerinin yüksek riskli bölgelerde güvenli şekilde görev yapması amacıyla geliştirilen PROMAVZER ürünüyle dikkati çekti.