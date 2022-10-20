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Otomotiv
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Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

2022-10-20 16:39:27
Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Elazığ'da galericilik yapan bir vatandaşın sahip olduğu araç görenleri şaşkına çeviriyor.

#1
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Elazığ'da yaşayan Ali Hıdır Özgür, bir arkadaşının 2000 yılında aldığı ve garajında muhafaza ettiği 13 bin kilometredeki Şahin İE model aracı satın aldı.

#2
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Aldığı otomobili 'kilometre yazmasın' diye çekici ile galerisine getiren Özgür, otomobile gözü gibi bakmaya başladı. 22 yıldır trafiğe çıkartılmayan otomobil fabrikadan ilk çıktığı gibi dururken, değişen parçası olmamasıyla da dikkat çekiyor.

#3
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Galeride başka araçlarının olduğunu fakat sadece buna önem verdiğini aktaran Ali Hıdır Özgür, ''Her sabah temizliğini yapıyoruz. Araçta toz olmasını istemiyoruz. Fiyatta anlaşacağımız rakamlar olursa da satacağız'' dedi.

#4
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Aracın 2000 model İE serisi olduğunu belirten Özgür, ''Araca bu zamana kadar hiç tüp takılmamıştır. Kilometresi 13 bindedir. 2000 yılında bir vatandaş bu aracı alarak garajında muhafaza etmiş.

#5
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Sadece bakımları için dışarı çıkarmış. Muayene zamanı geciktirmeden yaptırmış. Çok fazla kullanılmamış.

#6
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Biz aracı bulunduğu kapalı garajdan gidip teslim aldık. Yağ ve su bakımlarını yaptık. Şu anda aracın herhangi bir sıkıntısı yok.

#7
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Zaten aracımızda boya ve değişeni yok. Kilometresi 13 binde, bu aracın emsali Türkiye'de yok.

#8
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Galerimizde diğer araçlarımız kirli olsa da çok önemli değil. Fakat bu araç temiz olmalıdır. Her sabah geldiğimizde aracımızı temizliyoruz.

#9
Foto - Bu otomobilin Türkiye'de emsali yok! Paha biçilemiyor

Bu araca gözümüz gibi bakıyoruz. Üstünde bir toz olması dahi bizi rahatsız ediyor. Böyle bir araç insanın eline kolay geçmez” diye konuştu.

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