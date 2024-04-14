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Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

2024-04-14 10:01:30
Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

İran’ın İsrail’e yönelik hiçbir ciddi sonuç doğurmayan “saldırısı” sonrası Tahran’da kutlama yapıldı.

#1
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

İran'ın başkenti Tahran'da halk, İran'ın İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldığı saldırıyı coşkuyla kutladı.

#2
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

Filistin meydanında toplanan yüzlerce Tahranlı "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları eşliğinde Filistin bayrakları taşıdı.

#3
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

Öte yandan gösteride halk, saldırıyı kutlarken Devrim Muhafızları Ordusu'na gerçekleşen saldırı nedeniyle teşekkür etti.

#4
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri kullanıldı.

#5
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti.

#6
Foto - Bu neyin kutlamasıysa… Tahran’da halk sokağa indi!

İşte kutlamadan görüntüler...

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