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Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

2024-05-07 10:47:45
Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olay ağızları açık bıraktı.

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#1
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Hürriyet gazetesinde Fevzi Kızılkoyun imzalı pabere göre son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı.

#2
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı.

#3
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi.

#4
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor.

#5
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi.

#6
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi.

#7
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı.

#8
Foto - Bu nasıl polis! Erdoğan’ın kimliğiyle...

İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

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