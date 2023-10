Bu nasıl bir utanmazlık böyle! Gören de adam zanneder! Yazıklar olsun size

Filistin yok, Filistinlilik var. Türkiye'de, İslamcılar hiç Filistin meselesine sahip çıkmazdı, anarşist faaliyet görürlerdi. Hamas çıkınca destek çıktılar. Seküler Filistinlilerin yanındayız. Gericilerle beraber olmayacağız. Araplar bizi arkadan vurdu. Filistinliler toprak sattı. Kürtler de yok sayılıyor. İslam dünyası da geri ve zulümlerle dolu. Uzayıp gidiyor vicdansız sözler! Utanmaz yargılar! Hepsi ruhsuz. Sözlerin sahibi akademisyenler, aydınlar ve gazeteciler farklı ideolojilerde yer alsalar da hepsi Filistin ve Kudüs davasına karşı. Siyonizm'in barbarlığıyla yan yana duruyorlar. Ona alkış tutuyorlar. Yüzyıla yakındır işgal altında inleyen, açık cezaevinde yaşamaya mahkûm edilen, emperyalizmin en utanmaz şekliyle yüz yüze kalan bir halkı görmüyorlar. Buna karşın işgalci gücü, katil gücü, hiçbir hak tanımayan gücü eleştirmiyorlar. Her gün özgürlük istiyoruz diyorlar, her gün kahrolsun Amerika diyorlar. Ama fiiliyatta ABD'nin yanında yer alıyorlar. Egemen emperyalistlerin dilini kullanıyorlar. Dünya efendilerinin zalimliğine alkış tutuyorlar. Siyonizm'in öç ve nefret siyasetine selam veriyorlar. Bir kısmı da FETÖ'cü ve firari zihin sayıklamaları. Her konuda Müslümanları suçlu görüyorlar. Kudüs'ü bekleyen davaya Arapçılık diyorlar. İsrail ne yaparsa yapsın her zaman, "Müslümanlar da..." diye cümle kurmaya başlıyorlar.