Bu nasıl bir utanmazlık böyle! Gören de adam zanneder! Yazıklar olsun size

ABD, bir uçak dolusu gemi gönderiyor. Ne yapacak bu uçak Filistinlilere? İsrail'in fosforlu bombaları ve katil uçakları yetmiyor mu? Batı emperyalizmi bütün öfke ve silahlarıyla yüzünü gösteriyor. Orta Doğu'yu daha büyük bir işgale gidiyor sanki. Emperyalizm, yeni teknolojileriyle sahaya çıkıyor. Petrolü ve Siyonizm'i korumanın gövde gösterisini yapıyor. İngilizler ve ABD başı çekiyor. Orta Doğu'nun bütün Müslüman devletlerini tehdit ediyor. ABD'den, Türkiye'ye sözler sarf ediliyor. İsrail vahşeti yaşarken ve emperyalizm Orta Doğu'ya doğru yeniden harekete geçerken kimi aydın ve gazetecilerin konuşmaları epeyce düşündürücü. Müslüman bir ülkenin gazeteci ve aydınları bunlar. Ateist de olsalar, solcu da olsalar bu gerçeklik değişmiyor. Filistin, dört yüzyıl kaldığımız, daha 95 yıl öncesine kadar vatanımızın parçası olan ve Müslümanların en kutsal mabetlerinden biri olan Kudüs'ün olduğu yer.