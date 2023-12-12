Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle? Hakikaten büyük rezillik

“Basbayağı bildiğimiz ve hissettiğimiz şeyleri, öyle bir şey yokmuş gibi yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor... İsrail'in zalimliğini biliyorduk... Hegemonların bir nevi "Büyük İsrail" olduklarını hissediyorduk. Yüzleşme anını erteliyorduk sadece... Dünya bu berbat haliyle de olsa arıza çıkarmadan devam etsin diye; "dükkan dönsün" diye belki... Ara ara da "yok canım, kötülük ve zulüm bu kadar da serbest hareket edemez artık " saflığıyla belki... Ama o "saat" geldi çattı işte! Gazze zihinlerin üzerinden çekip alıyor aldatan örtüyü...