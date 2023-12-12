2023-12-12 11:37:25 Bu nasıl bir ikiyüzlülük böyle? Hakikaten büyük rezillik
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı için 'yakalama kararı' çıkarmasının ardından, dünya siyasetinde dengeler yeniden tartışılıyor. İsrail'in politikaları ve Batı'nın bu konulardaki tutumu, uluslararası ilişkilerdeki çifte standartları gündeme getiriyor. “Putin'e hemen yakalama kararı çıkartan Batı, her saat içinde 10 çocuğun canına kıyan İsrail için neden kılını kıpırdatmıyor?” diye soran Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu da Batı’nın bu ikiyüzlü tutumuna dikkat çekiyor. İşte Babaoğlu’nun o yazısı: