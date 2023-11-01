Bu nasıl bir beyinsizlik Allah aşkına! “Bize ne Gazze'den" diyen avanaklar şok olacak

Stefan Zweig başta Avrupa olmak üzere dünyanın vicdanına güvenerek faşistlerin canavarlığının da bir sınırı olacağına inanmıştı. Ne ki o da yanıldı biz de yanıldık. Faşizm canavarlığının sınırı olmadığı gibi Siyonizm'in de yokmuş. Faşistlerin Yahudilere yaptığını Siyonistler Filistinlilere yapıyor! Hem de ABD refakatinde. Sadece canavarlıklarının değil, "devletlerinin" de sınırları yok. İsrail rejiminin eski şeflerinden Ehud Olmert, 2006'da sahilde oynayan Filistinli çocukları katlederek başlattığı katliamın ardından, 10 yıl sonra İsrail'in sınırlarını açıklayacaklarını söylemişti. Demek ki 10 yıl da yetmemiş sınırlarını açıklamaya ki 17 yıl sonrasına yani bugünlere kalmış. Zira, Netanyahu "Yeşaya kehanetlerini göreceğiz" diyerek Arz-ı Mev'ud sınırlarını işaret etti. (..................) Ey "Bize ne Gazze'den" diyen avanak, kaç ilimizi de içine alıyor Netanyahu'nun mahut hayali, haberin var mı?