2023-11-01 15:04:12 Bu nasıl bir beyinsizlik Allah aşkına! “Bize ne Gazze'den" diyen avanaklar şok olacak
Salih Tuna, İsrail rejiminin neden bu kadar "beyinsiz" olduğunu anlamakta zorluk çektiğini belirtti. “Siz ne dersiniz bilmem ama bana göre ‘beyinsizliğin’ temelinde Siyasi Siyonizm var” ifadelerini kullanan Tuna, “Bu nasıl beyinsizliktir ki, Gazze'deki soykırımı 2 milyar Müslüman'ın unutacağını sanıyorlar. Hayır yani, toplama kamplarında ‘atalarının’ maruz kaldığı soykırımı dünyadaki 15 küsur milyon Yahudi unuttu mu da Müslümanlar da unutsun” dedi. Tuna, "Bize ne Gazze'den" diyen “avanak”lara seslendiği Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: