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Yaşam
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Bu müzeye ilgi çok yoğun

2024-03-17 14:19:22
Bu müzeye ilgi çok yoğun

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsü içinde bulunan Balık Müzesi büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 10 yıl önce kurulan Balık Müzesi, hizmetini sürdürüyor.

#2
Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

Tatlı ile tuzlu olmak üzere 120 balık türünü ve kabuklu canlıların yer aldığı müze, büyük ilgi görüyor.

#3
Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar, müzeye gelerek hem merakını gideriyor hem de bilgiler alıyor.

#4
Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

Su Ürünleri Mühendisi Vildan Sertkaya, “Müzemizde 120 balık türü var. Deniz ve tatlı su balıkları mevcut. Aynı zamanda deniz kabukluları mevcuttur. Genelde ziyaretçilerimiz öğrencilerimiz oluyor. 10 yıldır hizmet veriyoruz” dedi.

#5
Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

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Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

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Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

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Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

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Foto - Bu müzeye ilgi çok yoğun

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