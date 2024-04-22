2024-04-22 19:27:18 Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor
Samsun Müzesi’nde sergilenen MÖ 5900’lü yıllara ait volkanik cam kaya dikkatleri üzerine çekiyor.
Samsun Müzesi’nde sergilenen MÖ 5900’lü yıllara ait volkanik cam kaya dikkatleri üzerine çekiyor.
Samsun merkezde yer alan Dündartepe’de 1940-1941 yıllarında yapılan kazılarda bulunan yaklaşık MÖ 5900-3200 yılları arasını kapsayan Kalkolitik Çağ’a ait obsidian (volkanik cam kaya) dilgi ve birçok araç gereç, Samsun Müzesi’nde sergileniyor. Samsun’un İlkadım ilçe sınırları içinde yer alan Dündartepe, halk arasında ‘Öksürük Tepe’ ve ‘Söğütlübahçe’ isimleriyle biliniyor. Yerleşim, yaklaşık 200’e 220 metre ölçülerinde bir alanı kaplıyor. 1940-1941 yıllarında bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıyla tespit edilen höyükte eş zamanlı kazı çalışmaları da gerçekleştirildi.
Araştırmalar ışığında aşağı ve yukarı şehir olarak tanımlanan 2 bölümlü yerleşimde 3 kültür katı tespit edildi. En eski yerleşim tabakaları (1. Kat) eneolitik olarak tanımlanırken kronojik dizinde Genç Kalkolitik Çağ’a tarihlendiriliyor. Alişar 2 ve Alacahöyük 4. tabakayla aynı zamanda yerleşim gören Dündartepe’nin 2. katı ise Erken Tunç Çağı’na tarihlendiriliyor. İlk araştırmalar ve sonuçlarının paylaşıldığı yayınlarda Hitit dönemine tarihlenen 3. katın tarihlendirilmesi güncel bulgularla tartışılıyor.
Minyatür çanak çömlekler, ağırşaklar, tezgah ağırlıkları ve meral objelerden oluşan Dündartepe buluntuları, bölgenin kültürünü yansıtıyor. Samsun Müzesi’nde özel alanda sergilenen Dündartepe buluntuları arasında ayrıca Kalkolitik Çağ’dan kalma taş, serpantin balta, çakmak taşından ok ucu, obsidian (volkanik cam kaya) dilgi, çakmak taşından dilgi, radyolarid dilgi ve kalsedon dilgiler de müze ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.
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