  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
4
Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor

2024-04-22 19:27:18
Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor

Samsun Müzesi’nde sergilenen MÖ 5900’lü yıllara ait volkanik cam kaya dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor

Samsun merkezde yer alan Dündartepe’de 1940-1941 yıllarında yapılan kazılarda bulunan yaklaşık MÖ 5900-3200 yılları arasını kapsayan Kalkolitik Çağ’a ait obsidian (volkanik cam kaya) dilgi ve birçok araç gereç, Samsun Müzesi’nde sergileniyor. Samsun’un İlkadım ilçe sınırları içinde yer alan Dündartepe, halk arasında ‘Öksürük Tepe’ ve ‘Söğütlübahçe’ isimleriyle biliniyor. Yerleşim, yaklaşık 200’e 220 metre ölçülerinde bir alanı kaplıyor. 1940-1941 yıllarında bölgede gerçekleştirilen yüzey araştırmalarıyla tespit edilen höyükte eş zamanlı kazı çalışmaları da gerçekleştirildi.

#2
Foto - Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor

Araştırmalar ışığında aşağı ve yukarı şehir olarak tanımlanan 2 bölümlü yerleşimde 3 kültür katı tespit edildi. En eski yerleşim tabakaları (1. Kat) eneolitik olarak tanımlanırken kronojik dizinde Genç Kalkolitik Çağ’a tarihlendiriliyor. Alişar 2 ve Alacahöyük 4. tabakayla aynı zamanda yerleşim gören Dündartepe’nin 2. katı ise Erken Tunç Çağı’na tarihlendiriliyor. İlk araştırmalar ve sonuçlarının paylaşıldığı yayınlarda Hitit dönemine tarihlenen 3. katın tarihlendirilmesi güncel bulgularla tartışılıyor.

#3
Foto - Bu müze adeta MÖ 5900'lere ışınlıyor

Minyatür çanak çömlekler, ağırşaklar, tezgah ağırlıkları ve meral objelerden oluşan Dündartepe buluntuları, bölgenin kültürünü yansıtıyor. Samsun Müzesi’nde özel alanda sergilenen Dündartepe buluntuları arasında ayrıca Kalkolitik Çağ’dan kalma taş, serpantin balta, çakmak taşından ok ucu, obsidian (volkanik cam kaya) dilgi, çakmak taşından dilgi, radyolarid dilgi ve kalsedon dilgiler de müze ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”
Gündem

İmamoğlu ile Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in görüşmesine CHP medyasının yorumu: “Ne kadar b.ktan bir yayın oldu”

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yanında İngilizce konuşmaya kalkan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere arkasını d..
İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı
Gündem

İGA İstanbul Havalimanı’nı “Çocuklar ve 23 Nisan Coşkusu Sardı"

İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan’da çocukların coşkusunu paylaşıyor. Türkiye’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir reklam filmi..
Devlet devreye giriyor: Asgari ücrete özel formül!
Ekonomi

Devlet devreye giriyor: Asgari ücrete özel formül!

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 milyon asgari ücretlide karamsar..
Akit yazdı, ahlaksız parti iptal edildi!
Gündem

Akit yazdı, ahlaksız parti iptal edildi!

“CHP’nin kalesi” olarak gösterilen Eskişehir’de düzenleneceği belirtilen, Yahudi efsanelerine göre sözde yaratılan ilk kadın olan ve Hz. Ade..
İstikbal AK Partili isme mi satıldı? Herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı

İstikbal AK Partili isme mi satıldı? Herkesi şaşırtan gerçek ortaya çıktı
'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' diyen provokatörün CHP bağlantısı ifşa oldu!
Gündem

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' diyen provokatörün CHP bağlantısı ifşa oldu!

Baykar'a 'İsrail'e jet yakıtı satmışlar' iftirası atan ve 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyı yazarak terör örgütü propa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23