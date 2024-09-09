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Kültür Sanat
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Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

2024-09-09 09:06:11
Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden olan Dülük Antik Kenti’nde bulunan 1600 yıllık mozaikler turizme kazandırılacak.

#1
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan Gaziantep'te bulunan Dülük Antik Kenti'ndeki kilisede yer alan yaklaşık 1600 yıllık mozaiklerin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

#2
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Merkez Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi yakınlarındaki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Münster Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

#3
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Kazı Başkanı Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael Blömer, aynı üniversitede görevli yardımcısı Dr. Dilek Çobanoğlu ile 7 arkeolog ve 15 işçi antik kentteki kazılarda görevalıyor.

#4
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden, farklı dinlere ev sahipliği yapan antik kentte çeşitli alanlarda kazı çalışmaları devam ederken kilisede (bazilika) yer alan mozaiklerde restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları tamamlandı.

#5
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Kazı Başkanı Blömer, bazilikanın 4'üncü yüzyılda kurulduğunu söyledi.

#6
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Bölgenin İslami döneme kadar çok önemli bir mekana ev sahipliği yaptığını belirten Blömer, "Burası 4'üncü yüzyılın zengin bir kilisesi.

#7
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Buranın özelliği zengin bir mozaik yapısına sahip olması. Ayrıca mozaiklerin üzerindeki motiflerin hepsi geometriktir. Hayvan veya insan motifleri görmüyoruz çünkü erken 4'üncü-5'inci yüzyıldaki kiliselerdeki mozaiklerde insan ve hayvan gibi motifleri kullanmaktan çekiniyorlardı.

#8
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Apsis dediğimiz motifte hayvan motifleri görmekteyiz ama bunun sebebi 6'ncı yüzyılda sonradan eklenmiş olmasından kaynaklı. Artık 6'ncı yüzyılda hayvan motifleri de kullanılıyordu." diye konuştu.

#9
Foto - Bu mozaiklerin her biri 1600 yıllık

Blömer, bu yıl daha önceki çalışmalarda bulunan mozaiklerin tahrip olmasını önlemek için sağlamlaştırma ve restorasyon çalışması yaptıklarını, antik kentin turizme kazandırılabilecek önemli bir nokta olduğunu sözlerine ekledi.

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