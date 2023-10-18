Bu mezarlığın hikayesi çok konuşulur!

Kendisinin son eşten olduğunu ancak diğer kardeşleriyle aralarında hiçbir sorun olmadan bugüne kadar yaşadıklarını söyleyen Murat Fazlıoğlu, “Ben dördüncü eşindenim. Üçüncü hanımından sonra annemi almış. Ondan önce ağabeyim dünyaya geldi. 1976 yılında ben dünyaya geldim. 3 tane kuma ne demek. Bu zamanda bir taneye biz zor bakıyoruz. 3 taneyi bir yere tutmak. Bazen kavga oluyordu. Kendi köylü ismini derdi onlara. Fatma demezdi. Benim annem hariç 40-45 yılın üzerinde yaşamışlar. Hepsinden razıyız. Allah rahmet eylesin. 6 oda bizim tarafta vardı. 6 oda amcamlarda vardı. Yarısı amcamların yarısı bizimdi. Onunda 2 eşi vardı. Amcamın eşlerinin sözü daha çok geçerdi. Evin reisi onlardı. Sabah kalkınca herkes işini yapardı. Yıllarını vermişler. 50 sene bir çatı altında yaşamışlar. Bir evde iki gelin yaşatamıyorsun. Bize göre değil” ifadelerini kullandı.