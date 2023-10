Bu meyveyi yiyen demirden de sağlam oluyor! Hastalıkları def eden süper meyve bulundu! Şok olacaksınız

CENNET HURMASININ FAYDALARI NELER? 1- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR C vitamini deposu cennet hurması, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırarak bağışıklığı güçlendirmede destekçidir. 1 cennet hurması, gündelik C vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Beyaz kan hücreleri, viral, bakteriyel ve diğer toksinlere karşı vücudu savunucu rol oynar. Vücutta görülen inflamasyon virüsler ve hastalıklara karşı doğal bir savunmadır. Hastalık bitse bile vücutta kalmaya devam edebilir. C vitamini vücuttaki bu iltihabı azaltmaya yardımcı olurken, kemikler, kan damarları ve cilt dahil olmak üzere bağ dokularını korur. C vitamini cildin esnekliğini arttıran, iyileşmeyi hızlandıran ve vücutta antioksidan seviyesini yükselten kolajen üretimini artırır. C vitamini kanser, astım, kardiyovasküler hastalıkların gelişimini önlemede destekçidir. 2- GÖZ SAĞLIĞINI KORUR A vitamini göz sağlığı için önemli bir vitamindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur. Zeaksantin ve lutein karotenoid antioksidanlarıdır. A vitamini ile birlikte cennet hurmasını faydalı bir besin yapar. Bunlar görme yeteneğini geliştirirken yaşa bağlı gelişen katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi tehdit risklerini düşürebilir. Glokom, gece körlüğü gibi rahatsızlarının olumsuz etkilerinden koruyabilir. Bir cennet hurması günlük A vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılar. 3- KALP HASTALIKLARINA KARŞI SAVAŞIR Cennet hurmasında bulunan antioksidanlar, oksidatif strese karşı koyarak hücre hasarını yavaşlatmaya önlemeye destek olur. Oksidatif stres diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilir. Antioksidan bakımından zengin cennet hurması tüketmek bu hastalıkların riskini azaltmaya yardımcıdır. Diğer flavonoidler ve antioksidanlarla birlikte tannik ve gallik asitler; yüksek tansiyon, inflamasyon ve yüksek kolesterole karşı koyar. Havuçta da bulunan beta-karoten içeriği ile hurmanın kalp krizi riskini düşürdüğünü belirten çalışmalar vardır. Kanda bulunan kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin düşürülmesinde etkili olan antioksidanlar, bu sayede kanın vücutta daha sağlıklı pompalanmasına destek olurlar. Akciğer ve beynin gerekli bölgelerine kan akışını sağlamaya yardımcıdırlar.