2023-09-25 15:36:54 Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!
Sivas'ta 56 senedir saraçlık mesleği yapan Karagöz, çırak bulamadığı mesleğinin kendisiyle birlikte biteceğini söyledi.
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Sivas'ta 56 senedir saraçlık mesleği yapan Karagöz, çırak bulamadığı mesleğinin kendisiyle birlikte biteceğini söyledi.
Sivas'ta 4'üncü kuşak olarak 56 senedir unutulmaya yüz tutmuş Saraç mesleğini devam ettiren Celalettin Karagöz, çırak bulamadığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Karagöz, manda derisinden yaptığı ürünleri özenle işleyip en az 50 aşamadan geçirerek, at koşum takımı, at süslemeleri, hamut ve eğer üretiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte atların taşıt olmaktan çıkıp hobi ve spor amaçlı beslendiği bu günlerde saraçlık mesleğine olan talebinde azaldığını söyledi.
4 nesil saraçlık mesleğini yapan Celalettin Karagöz, bu meslekte çıraklıktan gelmeyen birisinin bu işi yapamayacağından bahsederek, “Saraçlık mesleği at koşumu ve eğer üzerine üretim yapan kişilere denir, at koşumu yapan kişiye saraç denir. Bu meslek atadan gelir, çiğitten yetişmeyen birisi bu işi beceremez. Örneğin biz hamut yaptığımız zaman ölçülü yaparız, bunun sebebi de at incinmesin ve yaralanmasın diye” dedi.
Karagöz, önceden saraçlık mesleğine talebin fazla olduğundan bahsederek, “Teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor ama teknoloji bir yönden canavar. İnsan gücünü ve emeğini yok ediyor. Önceden ulaşım kanılar, at arabaları, atlar ve eşeklerle sağlanıyormuş ama günümüzde uçak var. Bir zamanlar saraç dükkanında 5-6 kişi çalışıyordu ve iş yetiştiremezdi ama şimdi bir kişiye bile iş gelmiyor” diye konuştu.
Karagöz, tarihi dizilere ve filmlere de iş yaptığından bahsederek, “Şuanda ben Malatya'dan Çanakkale'ye kadar iş yapıyorum. Selçuklu, Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilere ve filimler istedikleri zaman yapıp gönderiyoruz. Günümüz çocukları kıymetli ve bu yüzden çırak yetişmiyor. Sadece saraçlık mesleğinde değil bütün meslek kollarında şuan çırak yok” dedi.
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