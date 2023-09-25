Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Karagöz, önceden saraçlık mesleğine talebin fazla olduğundan bahsederek, “Teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor ama teknoloji bir yönden canavar. İnsan gücünü ve emeğini yok ediyor. Önceden ulaşım kanılar, at arabaları, atlar ve eşeklerle sağlanıyormuş ama günümüzde uçak var. Bir zamanlar saraç dükkanında 5-6 kişi çalışıyordu ve iş yetiştiremezdi ama şimdi bir kişiye bile iş gelmiyor” diye konuştu.