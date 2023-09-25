  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

460 yıllık sokak zamana meydana okuyor

Düşük maaş alan emekliler yaşadı! Bayram ettiren müjde Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi! Havalara zıplayacaklar

Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Türkiye'den 103 ülkeye 312,2 milyon dolarlık ihracat…

Mehmet Yalçınkaya sosyal medyayı salladı! Meğer herkesin izlediği o programda yarışmacı olmuş! Nereden nereye be

Doğadan sanata uzanan bir yolculuk

Sektör şokta! Telefon devleri peş peşe iflas etti

Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond bin pişman! İngiltere'de şoku yaşıyor... Bir para için daha gidip yıkılan...

Canan Karatay yine haklı çıktı! Aylar öncesinde söylemişti! Helal olsun sana hocam

Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Jesus dedenin suyu fena halde ısındı! Neymar ile büyük kriz: Cevabı herkesi şaşırtacak
Yaşam
5
Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

2023-09-25 15:36:54
Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Sivas'ta 56 senedir saraçlık mesleği yapan Karagöz, çırak bulamadığı mesleğinin kendisiyle birlikte biteceğini söyledi.

#1
Foto - Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Sivas'ta 4'üncü kuşak olarak 56 senedir unutulmaya yüz tutmuş Saraç mesleğini devam ettiren Celalettin Karagöz, çırak bulamadığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Karagöz, manda derisinden yaptığı ürünleri özenle işleyip en az 50 aşamadan geçirerek, at koşum takımı, at süslemeleri, hamut ve eğer üretiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte atların taşıt olmaktan çıkıp hobi ve spor amaçlı beslendiği bu günlerde saraçlık mesleğine olan talebinde azaldığını söyledi.

#2
Foto - Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

4 nesil saraçlık mesleğini yapan Celalettin Karagöz, bu meslekte çıraklıktan gelmeyen birisinin bu işi yapamayacağından bahsederek, “Saraçlık mesleği at koşumu ve eğer üzerine üretim yapan kişilere denir, at koşumu yapan kişiye saraç denir. Bu meslek atadan gelir, çiğitten yetişmeyen birisi bu işi beceremez. Örneğin biz hamut yaptığımız zaman ölçülü yaparız, bunun sebebi de at incinmesin ve yaralanmasın diye” dedi.

#3
Foto - Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Karagöz, önceden saraçlık mesleğine talebin fazla olduğundan bahsederek, “Teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor ama teknoloji bir yönden canavar. İnsan gücünü ve emeğini yok ediyor. Önceden ulaşım kanılar, at arabaları, atlar ve eşeklerle sağlanıyormuş ama günümüzde uçak var. Bir zamanlar saraç dükkanında 5-6 kişi çalışıyordu ve iş yetiştiremezdi ama şimdi bir kişiye bile iş gelmiyor” diye konuştu.

#4
Foto - Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

Karagöz, tarihi dizilere ve filmlere de iş yaptığından bahsederek, “Şuanda ben Malatya'dan Çanakkale'ye kadar iş yapıyorum. Selçuklu, Diriliş Ertuğrul gibi tarihi dizilere ve filimler istedikleri zaman yapıp gönderiyoruz. Günümüz çocukları kıymetli ve bu yüzden çırak yetişmiyor. Sadece saraçlık mesleğinde değil bütün meslek kollarında şuan çırak yok” dedi.

Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...
Sosyal Medya

Mehmet Yüce Katırcıoğlu masonların dünyasını deşifre etti! Listede kimler yok ki...

TV NET canlı yayınında konuşan Mehmet Yüce Katırcıoğlu, Masonların kullandığı gizli işaretleri deşifre etti.
Asya ülkesi geleceğin petrolü için apar topar Türkiye'ye geldi! Tarihi imza atıldı
Ekonomi

Asya ülkesi geleceğin petrolü için apar topar Türkiye'ye geldi! Tarihi imza atıldı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura Yasutoshi, 'yenilenebilir enerji ve geleceğin petrolü olarak bilinen hidrojen' için Tür..
Vucic'ten saldırı sonrası açıklama: Asla tanımayacağız
Dünya

Vucic'ten saldırı sonrası açıklama: Asla tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan silahlı çatışmada bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kos..
Muharrem İnce İYİ Parti’nin adayı mı olacak? Canlı yayında cevap geldi
Gündem

Muharrem İnce İYİ Parti’nin adayı mı olacak? Canlı yayında cevap geldi

Muharrem İnce'ye, İYİ Parti'den aday gösterileceğine dair iddiaların ortaya atılmasını canlı yayında cevaplandıran Devlet Eski Bakanı Dr. Ma..
Ev sahibi yaramaz hayvanlarını böyle paylaştı! 'Gizli kamera olmasa inanmazdım'
Sosyal Medya

Ev sahibi yaramaz hayvanlarını böyle paylaştı! 'Gizli kamera olmasa inanmazdım'

Sosyal medyada ev hayvanlarının yaramazlıklarının yer aldığı video viral oldu.
Bu iddia olay olur! İran İsrail'in gizli belgelerini ele geçirdi
Dünya

Bu iddia olay olur! İran İsrail'in gizli belgelerini ele geçirdi

İran'da merkezi Tahran'da bulunan Tehran Times gazetesi, İsrail'in 70 bin sayfadan oluşan adli arşivine ulaştığını açıkladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23