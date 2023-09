Bu meslek unutulmaya yüz tuttu!

4 nesil saraçlık mesleğini yapan Celalettin Karagöz, bu meslekte çıraklıktan gelmeyen birisinin bu işi yapamayacağından bahsederek, “Saraçlık mesleği at koşumu ve eğer üzerine üretim yapan kişilere denir, at koşumu yapan kişiye saraç denir. Bu meslek atadan gelir, çiğitten yetişmeyen birisi bu işi beceremez. Örneğin biz hamut yaptığımız zaman ölçülü yaparız, bunun sebebi de at incinmesin ve yaralanmasın diye” dedi.