Bu meslek artık bitmek üzere! Çırak bulunmuyor

Tekstil firmaları ve konfeksiyonların çoğalmasıyla terzilerin başka alanlara yöneldiğini ifade eden Siirt terzi esnafı, kalfa bulamadıklarını, özellikle ebeveynlerin çocuklarını çırak olarak teslim etmediklerini ve böyle giderse 10-15 sene sonra terzilik mesleğinin tamamen biteceğini dile getiriyor. Siirt terzi esnafından Murat Kol; "Yıllardan beri bu işi yapmaktayım. 40 yıldır terziyim. Eskiden bizlere bayağı rağbet vardı. Hazır elbiseler ve konfeksiyonlar yoktu, ama şimdi konfeksiyonların olmasıyla mesleğimiz maalesef ki bitme aşamasına geldi. Çırak ve kalfa arıyoruz ama bulamıyoruz. Çırak yetiştiremiyoruz artık. Eskiden herkes çocuğunu ya berbere ya da terziye işi öğrenmesi için getiriyordu. Ama şimdi maalesef ki hiç kimse tercih etmiyor. Bundan dolayı bayağı sıkıntı yaşıyoruz’’ şeklinde konuştu.