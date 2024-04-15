Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün mü?

Süphan Dağı’nın kuzey eteklerindeki sığ göller, geniş sazlıklar ve sulak çayırlıklardan oluşan ova, aynı zamanda birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Bölgede özellikle turna ve alaca balıkçıl türlerine ev sahipliği yapan ve aynı zamanda bazı endemik bitki türlerine de ev sahipliği yapan Sarısu Ovası, karlı Süphan Dağı ile bütünleşmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.