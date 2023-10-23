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Yaşam
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Bu manzara hayran bırakıyor

2023-10-23 12:04:01
Bu manzara hayran bırakıyor

Artvin'in 'Sakin Şehir' ünvanlı ilçesi Şavşat sonbahar renklerine bürününce eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine masalsı görüntüler sunuyor.

#1
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı ve turuncu tonlar hakim olmaya almaya başladı. Artvin'in doğal güzellikleri ile beğeni toplayan Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu.

#2
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

İlçenin tabiat parkları, ormanları, Karagölleri'nin yanı sıra köyleri de bir birinden farklı güzellikleri barındırıyor.

#4
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Bunlardan biri olan İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Maden köyü, sonbaharın farklı tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

#5
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Trabzon’dan Şavşat’ın maden köyüne gelerek kamp yapan Ahmet Yörük (40), yaptığı açıklamada ”Mesafe biraz uzak ama geldiğimizde buna değdiğini görüyoruz. Trabzon’da yeşilin tek bir tonunu görüyoruz.

#6
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Bu dönemde yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızıya yakın renklerin bir çoğunu burada görebiliyoruz” dedi.

#7
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

Rize’den Şavşat’ın son bahar renklerin görmeye gelen Turan Bayrak (45) ise “Hafta sonları mümkün oldukça gelmeye çalışıyorum. Son baharda buraya eş dost akraba varsa getiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum gelip görmeleri gereken bir yer” ifadelerini kullandı.

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Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

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Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

#10
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

#11
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

#12
Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

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Foto - Bu manzara hayran bırakıyor

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